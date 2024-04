Francesco Bagnaia, da Ducati, foi o mais rápido da sexta-feira (26), com direito a quebra de recorde da pista de Jerez no segundo treino livre para o GP da Espanha de MotoGP, ao superar Maverick Viñales.

O atual campeão mundial venceu o GP da Espanha nos últimos dois anos e chega à edição de 2024 depois de duas etapas decepcionantes em Portugal e nos Estados Unidos.

Em uma sessão repleta de acidentes, Bagnaia deixou o melhor para o final com 1min36s025, superando Viñales em 0s100.

Marc Márquez parecia a caminho de assumir a liderança de Bagnaia no final, mas ficou aquém com 1min36s168, mas o suficiente para passar à frente de Marco Bezzecchi e do líder do campeonato Jorge Martin.

No TL1 desta sexta-feira, Álex Márquez foi o mais rápido, com 1min36s630, quase seis décimos mais lento que a marca da tarde. Marc Márquez foi o segundo colocado, seguido de Viñales, Aleix Espargaró e Franco Morbidelli.

Neste sábado, às 5h50 acontece o treino classificatório, com a corrida sprint tendo a largada prevista para 10h. No domingo, a corrida principal deve acontecer às 9h, horários de Brasília.

Resultados

