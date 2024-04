A MotoGP terá um novo logotipo para a temporada de 2025, como parte dos planos em curso para renovar a identidade da marca da categoria.

A Dorna Sports, detentora dos direitos comerciais da MotoGP, tem brincado com a ideia de renovar a sua identidade de marca e introduzir um novo logo desde o ano passado.

No entanto, foi só nos testes de pré-temporada no Catar, em fevereiro, que a Dorna comunicou os seus planos às equipes da categoria.

Embora este desenvolvimento surja na sequência da aquisição de 86% da Dorna pela Liberty Media, que deverá ser concluída até ao final do ano, a renovação da identidade da marca MotoGP não está relacionada a isto.

Falando exclusivamente ao Motorsport.com no GP da Espanha, o diretor comercial da Dorna, Dan Rossomondo, disse: “Esta renovação é, acima de tudo, sobre quem somos e como nos projetamos.

“A MotoGP é um espetáculo incrível que vimos há duas semanas, em Austin, e queremos nos representar para o mundo desta forma.

“A grande sorte que temos é que nossas corridas são incríveis. É isso que temos que explicar e mostrar.

“É uma ação global, que abrange diversas áreas. Desde a forma como tratamos nossos torcedores, aos nossos parceiros, ao relacionamento com nossos clientes.

“Queremos ser mais consistentes na nossa mensagem”, acrescentou o americano, que, no seu tempo como CCO, implementou diversas mudanças.

A intenção é que o resultado desta transformação acabe por combinar os elementos que melhor definem o campeonato: “O nosso esporte é baseado na velocidade, é inovador, tecnologicamente avançado e os nossos pilotos são extremamente valentes e corajosos. Se conseguirmos que a nossa marca reflita isso, seria perfeito.”

Por mais que o executivo da Dorna minimize o impacto do novo logotipo, que estreou em 2000 e foi reformulado em 2007, é claro que para o público em geral será uma das mudanças mais relevantes.

“Haverá um novo logotipo, mas, para mim, essa é a parte menos atraente de todas. O que é notável é a estratégia por trás disso”, disse ele. “O logotipo será apreciado por alguns e detestado por outros, já sabemos disso”.

Rossomondo pretende exibir o novo logotipo da MotoGP em novembro.

