Principal marca do automobilismo esportivo nacional, a Stock Car Pro Series anunciou o lançamento nesta quarta-feira (23) da Stock Auto Service, rede de oficinas mecânicas que pretende atrair os fãs da categoria para uma experiência exclusiva.

O projeto já se inicia com quatro endereços estratégicos na Grande São Paulo e pretende se expandir para todas as cidades onde haja etapas do campeonato, aproveitando a sinergia entre o público e a maior categoria da América Latina, que pertence à Veloci Investimentos, especializada em negócios ligados ao esporte a motor e mobilidade e dona da nova rede de oficinas.

“O fã da Stock geralmente tem uma ligação especial com o automóvel. Então o nosso mote é sermos a ponte entre a paixão pelo esporte e o carinho e zelo pelo carro que te leva ao trabalho e transporta a sua família”, diz Fabio Aires, CEO da Stock Auto Service.

“O conceito das lojas é o one stop shop, onde você vai para um atendimento rápido e preciso. Nossa meta é atender a todos os perfis de cliente, desde o apaixonado pelo carro até o usuário que encara o veículo somente como uma ferramenta útil para o dia a dia. Em todos os casos, sempre com uma experiência agradável e ambientada no mundo da Stock Car”, conclui.

A implantação da rede teve início com a operação das quatro lojas em regime de avaliação de processos e teste de conceitos. Mais dois estabelecimentos serão inauguradas em julho. “Uma coisa é você projetar um ambiente e desenhar seu funcionamento. Outra é ter isso operando na prática. Por isso, temos locais em funcionamento desde março em um regime de validação que nos permitiu fazer ajustes para entrar no mercado definitivamente. Foi dada a largada”, conta Fabio Aires.

Fabio Aires, CEO da Stock Auto Service Photo by: Duda Bairros

Setor movimenta economia

A meta da operação é inaugurar cem lojas em dois anos. “O setor de aftermarket movimenta mais de R$ 10 bilhões por ano no Brasil. É tão importante, que é considerado serviço essencial mesmo durante a pandemia”, avalia o CEO da rede.

“Como todos os segmentos, este mercado passa por uma adequação, mas no segundo semestre de 2021 e em 2022 ele voltará à estabilidade e ao crescimento. Na pandemia as pessoas se locomovem menos, há uma retração natural, e isso também deve gerar uma demanda represada a ser satisfeita no futuro”, calcula Fabio Aires.

Os serviços oferecidos pela rede vão desde a manutenção rotineira, como troca de pneus e de óleo, passando por uma gama variada, como a customização de rodas importadas. “Ofereceremos cerca de oito mil produtos em medidas e especiações variadas", conta o executivo. "Além de cerca de 90 tipos de serviços diferentes, atendendo a todas as marcas que operam no Brasil. Embora não estejamos limitados apenas às vinculadas à Stock, teremos promoções e ofertas que só uma rede ligada à categoria poderá oferecer."

“Quem tiver o cartão de crédito Stock Car do BRB, por exemplo, terá benefícios e descontos em todas as empresas do grupo. Entre outras ações, teremos um camarote para promoções com nossos clientes, que estará ativo assim que o público voltar às corridas. Essa sinergia será uma grande alavanca para nós, únicos do país com um perfil tão alinhado com o ambiente e os maiores ídolos do nosso esporte”.

Felipe Massa é o embaixador da rede. Além de participar de ações com clientes nas lojas e nas etapas do campeonato, o piloto também leva a marca no macacão e no seu Chevrolet Cruze com o qual corre na categoria. O piloto, que faz sua temporada de estreia, é uma das grandes novidades da Stock Car Pro Series em 2021.

Localizados na capital paulista, os primeiros quatro endereços da rede Stock Auto Service são estes: Rua Clodomiro Amazonas, 241, Itaim Bibi; Rua Turiassú, 1.100, Perdizes; Rua Engenheiro Mesquita Sampaio, 585, Chácara Santo Antonio, e Alameda Araguaia, 541, Alphaville (em Barueri). As próximas lojas, a serem inauguradas em julho, serão no bairro da Vila Leopoldina e em Osasco – que, assim como Barueri, integra a Grande São Paulo.

Veja como foi a quarta etapa da Stock Car Pro Series 2021 no Velocitta

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Sequência de corridas até férias da F1 será chave para o campeonato?

Your browser does not support the audio element.