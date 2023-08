Dudu Barrichello retorna a um dos palcos conhecidos em sua carreira na Stock Car Pro Series. O Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia, marcou a abertura da temporada 2023, a primeira completa do filho mais velho de Rubens Barrichello na principal categoria do país.

Porém, o desafio é diferente do traçado de 3.835m do chamado circuito misto. A sétima etapa da temporada acontece no anel externo do autódromo de Goiânia e será a primeira vez do piloto apoiado pela Mobil, ALE Combustíveis, Fini, Toyota Gazoo Racing, Porto, Kinto, HB e Lwart no "oval" do centro-oeste brasileiro.

No traçado de três curvas e 2.695m, ter um carro bem acertado e forte nas retas é importante, pois milésimos de segundo podem custar diversas posições em um grid tão parelho quanto da Stock Car. os principais pontos de frenagem e as curvas já são conhecidas por Dudu, afinal são os mesmos trechos utilizados no circuito misto.

Confiante após uma etapa onde o ritmo de classificação fez o piloto do carro #91 preparado pela Full Time avançar pela primeira vez ao Q3 na categoria, Dudu espera manter o bom desempenho no classificatório para brigar por vitória neste fim de semana em Goiânia.

"Mais uma etapa da Stock Car e novamente em Goiânia, pista que conheci no começo do ano. Neste fim de semana o traçado é um pouco diferente, no anel externo. Mesmo assim se usa alguns trechos do misto, incluindo as três curvas da pista".

"É uma pista e uma cidade que eu gosto muito. Nossa evolução foi muito grande, avançamos ao Q3 e sabemos que precisávamos desse resultado por lá. Espero conseguir um ótimo resultado neste fim de semana para coroar todo o trabalho de evolução da equipe nos últimos meses".

A sétima etapa da Stock Car tem treinos shakedown e treino livre na sexta, novo treino e o classificatório no sábado e no domingo as duas corridas acontecem no anel externo de Goiânia. A categoria tem transmissão do Motorsport.com

