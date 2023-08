Um dos lançamentos mais aguardados pelos fãs de picapes, a Nova Chevrolet Silverado será destaque da próxima etapa da Stock Car Pro Series, principal categoria do esporte a motor do continente.

Disputado no próximo domingo (27), no Autódromo Internacional de Goiânia Ayrton Senna, o “GP Silverado Stock Car 600” é uma das ações de divulgação do próximo lançamento da picape premium, que chegará na versão topo de linha High Country e equipada com motor V8 da mesma família do Camaro.

A prova também será celebrada por outro motivo especial: será a largada de número 600 da história da Stock Car, a categoria mais longeva do esporte a motor brasileiro, responsável por grandes momentos do automobilismo, envolvendo os principais pilotos do país ao volante de modelos com vocação esportiva, entre eles vários da própria Chevrolet.

“A Chevrolet nos honra novamente escolhendo a Stock Car para destacar no país um de seus modelos mais famosos e emblemáticos. Desde o Opala, em 1979, tivemos vários modelos da Chevrolet em nosso grid e sendo atração para os fãs também fora da pista".

"Eu mesmo estou bastante curioso para conhecer de perto a nova Silverado, que certamente vai construir aqui uma legião de fãs, começando por esse público de apaixonados por automóveis e automobilismo que são os milhões de fãs da Stock Car”, disse Fernando Julianelli, CEO da Vicar, promotora da Stock Car,

Goiânia também é um palco perfeito para promover o lançamento de uma picape tão icônica, já que a cidade é um dos principais mercados desse tipo de veículo no país.

“A Nova Silverado vem para completar o portifólio de picapes Chevrolet e foi pensada para o consumidor que exige o máximo em sofisticação, performance e tecnologia”, diz Chris Rego, diretora-executiva de Marketing da GM América do Sul.

A Silverado é o modelo mais vendido da Chevrolet no mundo e vai desembarcar no Brasil na sua geração mais avançada. Traz motor V8 (5.3L) a gasolina capaz de otimizar a ativação do número de cilindros conforme a condição de rodagem para melhor performance e eficiência energética.

Além da maior caçamba da categoria, a picape de grande porte da Chevrolet vai inaugurar outro patamar de conectividade.

Inova ao ofertar o Google Built-in com serviços e aplicativos em potencial que mudam completamente a experiência do consumidor com o veículo, além de outras tecnologias, como OnStar, myChevrolet APP, Wi-Fi nativo e atualização remota de sistemas eletrônicos.

O modelo terá uma exposição estática, mas também irá puxar a fila do grid antes da largada, marcada para as 13h40 do domingo, com transmissão ao vivo pelo Motorsport.com e a Motorsport.tv — atingindo mais de 150 países em cinco idiomas diferentes a cada etapa.

