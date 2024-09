Elias é segundo na classificação da Stock Car no Velopark

A sintonia de Enzo Elias e o Toyota Corolla #28 preparado pela Crown Racing segue perfeita. No quali mais desafiador da temporada, pelas distintas condições de pista entre as sessões, o brasiliense apoiado pelo Banco BRB repetiu o melhor classificatório da carreira na Stock Car e vai largar da segunda posição na corrida principal no Velopark.

Depois de uma sexta-feira em busca do ajuste ideal para extrair o potencial que o bólido apresentava, Elias chegou confiante para a classificação e logo mostrou que colocaria o #28 na disputa pela pole-position.

No Q1, ainda em condições de pista seca, Enzo foi o terceiro mais rápido do primeiro grupo que saiu para os 2.278m do traçado localizado em Nova Santa Rita - RS. Em sua melhor passagem, o piloto registrou 55.774s, ficando a apenas 0.017s do melhor tempo.

Para o Q2 a direção de prova determinou condição de chuva e os pneus slick deram espaço aos pneus "biscoito" e Elias seguiu dominante, novamente registrando o terceiro melhor tempo da sessão.

Na disputa da pole-position o brasiliense se colocou nas primeiras posições logo no inicio da sessão e de lá não saiu. Em segundo, Elias tentou a volta da pole, mas não conseguiu desbancar seu concorrente. O piloto de 22 anos vai largar da segunda posição pela terceira vez na temporada, repetindo sua melhor posição de largada na principal categoria do automobilismo nacional. Enzo largou da segunda posição no Velocitta e em Belo Horizonte na corrida sprint.

A corrida Sprint da Stock Car tem largada prevista para às 14:10 do sábado e a corrida principal para às 12:30 do domingo. A categoria tem transmissão da Band, Sportv, Motorsport.tv e Motorsport.tv Brasil.

"Foi um quali muito atípico, que começou no seco e terminou na chuva. Ontem não estava confortável com o ritmo, mas sabia que tinha muito potencial no carro. Potencial esse que mostramos no Q1 e ali eu vi que teríamos condições de brigar pela pole. Quando a chuva veio embaralhou para todo mundo, ninguém andou aqui na chuva e tive que descobrir os caminhos, pois nunca tinha andado aqui com chuva também", avaliou Enzo.

"Foi uma sessão atípica, mas consegui me adaptar bem. O carro estava maravilhoso, na última volta tentei a pole, mas errei um pouquinho. Enfim, é isso que se faz quando você quer a pole. Feliz pela primeira fila e vamos buscar a vitória", finalizou.

