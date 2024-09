Stock Car: Petecof larga da pole na sprint do Velopark

Gianluca Petecof será o responsável por puxar a fila da Stock Car Pro Series na corrida sprint no Velopark. 12º no agitado classificatório no traçado de 2.278m que teve pneus slick, pneus biscoito, tempo seco e muita chuva.

Rápido desde a sexta-feira, o piloto que completa 50 corridas na principal categoria do automobilismo nacional começou o classificatório no primeiro dos dois grupos do Q1 e avançou ao Q2 com o 10º melhor tempo do grupo em sessão que ainda levou os pneus de pista seca.

A chuva castigou o Velopark e no Q2 o piloto partiu já com compostos de pista molhada. Brigando entre os oito que disputariam o Q3, Petecof foi atrapalhado pela longa bandeira vermelha que interrompeu a sessão e não conseguiu melhorar sua volta mais rápida. O piloto de 21 anos encerrou o treino na 12ª posição, o que lhe concedeu o benefício da pole-position na corrida de grid invertido no sábado.

"Foi uma boa surpresa, não sabia que era minha 50ª corrida na categoria. Claro que a gente quer sempre mais, mas hoje largando da pole é uma ótima oportunidade de levar o primeiro troféu do ano. Fui muito bem aqui no ano passado e quem sabe não é uma boa chance de vencer pela primeira vez na Stock Car", projetou Petecof.

A corrida sprint tem largada prevista para às 14:10 com transmissão do Grupo Bandeirantes, canais Sportv, Motorsport.tv e Motorsport.tv Brasil.

