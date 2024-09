Um treino decidido no detalhe. Num início de sábado marcado pelo equilíbrio e proximidade entre os carros, o detalhe seria o ponto chave para definir as posições de largada. Neste caso, foi a chuva o fator determinante, e com uma volta perfeita no Q3, Rafael Suzuki superou seus rivais e vai largar na frente no Velopark na Stock Car.

Q1 é marcado por condições de pista mista para os carros nos dois grupos

A primeira parte do treino classificatório seguiu à risca todo o roteiro das atividades do final de semana no traçado de Nova Santa Rita: o equilíbrio entre os pilotos, com um detalhe que fez a atenção ser redobrada entre eles, a chuva que se aproximava rapidamente do Autódromo do Velopark.

Nisso o primeiro grupo de quatorze carros que foram a pista conseguiu aproveitar os últimos minutos de pista ainda seca no traçado gaúcho. Melhor para Lucas Foresti da A Mattheis Vogel que ficou com o tempo de 55s757, apenas 0s009 a frente de Thiago Camilo, em segundo e Enzo Elias em terceiro.

Na sequência da classificação, mais treze carros foram em busca de seus tempos de volta. A essa altura, a chuva já caía em baixa intensidade no Velopark, o que fez os tempos de volta aumentarem conforme o traçado ficava ainda mais úmido. Destaque para Cesar Ramos que foi o mas rápido do segundo grupo com o tempo de 57s271, ficando a frente de Zezinho Muggiati em segundo, com Felipe Baptista fechando o top 3.

Após chuva torrencial, Q2 inicia com atraso e é marcado por incidente entre Cacá Bueno e Guilherme Salas

A segunda parte do treino reuniu os vinte melhores tempos da primeira sessão. Desta vez, a pista molhada foi um grande desafio para os pilotos que lutaram para se manter no traçado mais curto da temporada. Novamente, com os tempos de volta muito próximos, a diferença de tempo entre os seis primeiros estava em menos de 1 decimo.

O Q2 também foi marcado por um incidente envolvendo os pilotos Cacá Bueno e Guilherme Salas, faltando pouco mais de dois minutos para o final da sessão, quando piloto da KTF Sports rodou na pista molhada, e ao retornar ao traçado, foi atingido pelo carro #85 de Salas, ocasionando uma bandeira vermelha interrompendo as atividades.

Assim, após a limpeza do traçado e retirada dos carros, os pilotos retornaram a pista para os últimos quatro minutos da sessão, com destaque para Rafael Suzuki da TMG Racing com o tempo de 1:04.343s, ficando com o tempo mais rápido, seguido por Felipe Baptista que ficou a 0s150. Completando o top 8 que avançam ao Q3, Felipe Fraga, Rubens Barrichello, Felipe Massa, Dudu Barrichello, Enzo Elias e Vitor Baptista.

Q3 é decidido após volta voadora de Rafael Suzuki nos segundos finais da sessão

A última parte do treino classificatório começou com os pilotos aguardando o melhor momento de ir a pista que seguia molhada após a chuva torrencial que marcou o inicio do Q2. Faltando pouco mais de três minutos para o final da sessão, Dudu Barrichello iniciou os trabalhos com o tempo de 1:05.684s, tempo que foi superado por Rafael Suzuki na volta seguinte.

A partir disso, os minutos finais do Q3 foram marcados pela emoção com os pilotos arriscando tudo em busca da pole. Mesmo ameaçado por pilotos como Enzo Elias, que chegou a tomar a primeira posição a poucos segundos do fim, Suzuki confirmou o bom desempenho, e com o tempo de 1:03.448s vai largar na frente na corrida principal. Com a inversão do grid, Gianluca Petecof larga na pole na sprint que acontece neste sábado.

Agora os carros da Stock Car retornam a pista logo mais a partir das 14h para corrida Sprint no traçado de 2.278 km do Autódromo do Velopark, em Nova Santa Rita, e que é hoje o mais curto da atual temporada. As provas terão transmissão ao vivo do Motorsport.com via Motorsport.tv.

Grid de largada

1 - Rafael Suzuki

2 - Enzo Elias

3 - Felipe Fraga

4 - Felipe Massa

5 - Felipe Baptista

6 - Eduardo Barrichello

7 - Rubens Barrichello

8 - Vitor Baptista

9 - Zezinho Muggiati

10 - Bruno Baptista

11 - Julio Campos

12 - Gianluca Petecof

13 - Daniel Serra

14 - Allam Khodair

15 - Lucas Foresti

16 - Gabriel Casagrande

17 - Cesar Ramos

18 - Thiago Camilo

19 - Cacá Bueno

20 - Nelson Piquet Jr

21 - Arthur Leist

22 - Ricardo Zonta

23 - Lucas Kohl

24 - Atila Abreu

25 - Ricardo Maurício

26 - Gaetano Di Mauro

27 - Guilherme Salas

