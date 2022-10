Carregar reprodutor de áudio

A Stock Car disputa neste fim de semana sua última rodada dupla da temporada de 2022. O palco será o autódromo de Goiânia (GO), que receberá a 10ª e 11ª etapas da competição, com quatro largadas em dois dias.

Para Sérgio Jimenez, esta é a oportunidade de confirmar o bom momento que vive com o Toyota Corolla da Scuderia Chiarelli e repetir a conquista da rodada passada, em Santa Cruz do Sul (RS), quando o paulista obteve mais um top 10 no campeonato.

Na avaliação de Jimenez, a performance na prova passada poderia ter sido ainda melhor. “Terminei a corrida 1 em 11º, com mais uma posição teria largado na pole e estaríamos fortes na briga pelo pódio”, analisou.

“Mesmo assim, fomos muito competitivos na corrida 2 e terminei em nono. Nosso time estreou no ano passado e tem evoluído etapa a etapa desde então. Chegar no top 10 já é uma realidade para nós e frequentar as primeiras posições é uma meta nossa para este fim de temporada”, avaliou.

Em Goiânia, Jimenez estampará em seu carro a marca do Instituto Protea. A organização não governamental custeia cirurgias, exames, consultas, radioterapias e quimioterapias contra o câncer de mama para mulheres de baixa renda.

A ação é alusiva à campanha mundial Outubro Rosa, que alerta contra os perigos da doença. “Minha esposa é muito ligada à causa e atua como voluntária na área. Não poderíamos ficar de fora deste momento e daremos nossa contribuição lembrando ao público sobre a importância dos cuidados com a doença”, destacou o chefe de equipe, Carlos Chiarelli.

A passagem da Stock Car por Goiânia começa na sexta-feira (21), com a realização de treinos livres. No sábado, a classificação inicia às 9h15, com transmissão dos canais SporTV. As corridas iniciam às 14h no sábado e às 13h no domingo, com transmissão do Motorsport.com e por TV dos canais SporTV e da Band.

ABSURDO MAIOR AINDA? Albon REVELA que Vettel alertou FIA sobre trator na pista pré-GP do Japão de F1

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura durante nossos programas. Não perca!

Podcast Motorsport.com #200 - F1 virá 'vidraça': é preciso um 'choque de realidade'?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: