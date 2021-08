A Stock Car Pro Series deu o pontapé inicial para a sétima etapa da temporada 2021 neste sábado, com o primeiro treino livre no anel externo do circuito de Curitiba. E Pietro Fittipaldi chegou chegando, liderando em sua primeira sessão oficial na categoria.

Após a etapa da semana passada, a Stock segue em Curitiba para uma rodada dupla mas, desta vez, usando o anel externo do circuito em vez do traçado tradicional.

Fittipaldi, que corre com o Toyota Corolla da equipe Full Time neste fim de semana, saiu com o primeiro grupo e foi o único a marcar um tempo abaixo de 50s, com 49s941, 0s072 mais rápido que Marcos Gomes, que terminou em segundo.

Dividindo novamente os boxes da equipe Full Time Sports, Rubens e Dudu Barrichello terminaram juntos, em terceiro e quarto, com pai e filho separados por apenas 0s027.

Vice-líder do campeonato, Gabriel Casagrande terminou na quinta posição, enquanto o líder Daniel Serra ficou mais atrás, apenas na 22ª posição.

Neste sábado, ainda serão realizados o segundo treino livre e a classificação, às 11h15 e 14h, respectivamente. O Motorsport.com transmite ao vivo a classificação.

Pos. No. Nome Equipe Modelo Melhor Volta Dif. 1 7 Pietro Fittipaldi Full Time Bassani Corolla 49.941 - 2 80 Marcos Gomes Cavaleiro Sports Cruze 50.013 0.072 3 111 Rubens Barrichello Full Time Sports Corolla 50.087 0.146 4 191 Dudu Barrichello Full Time Sports Corolla 50.114 0.173 5 83 Gabriel Casagrande AMattheis Vogel Motorsport Cruze 50.177 0.236 6 8 Rafael Suzuki Full Time Bassani Corolla 50.207 0.266 7 5 Denis Navarro Cavaleiro Sports Cruze 50.263 0.322 8 18 Allam Khodair Blau Motorsport Cruze 50.265 0.324 9 70 Diego Nunes Blau Motorsport Cruze 50.284 0.343 10 90 Ricardo Mauricio Eurofarma-RC Cruze 50.297 0.356 11 73 Sergio Jimenez MX Piquet Sports Corolla 50.301 0.360 12 44 Bruno Baptista RCM Motorsport Corolla 50.320 0.379 13 110 Felipe Lapenna Hot Car Competições Cruze 50.322 0.381 14 51 Átila Abreu Shell V-Power Cruze 50.328 0.387 15 91 Felipe Massa Lubrax Podium Stock Car Team Cruze 50.341 0.400 16 21 Thiago Camilo Ipiranga Racing Corolla 50.345 0.404 17 30 Cesar Ramos Ipiranga Racing Corolla 50.350 0.409 18 0 Cacá Bueno Crown Racing Cruze 50.354 0.413 19 11 Gaetano di Mauro KTF Racing Cruze 50.360 0.419 20 9 Guga Lima AMattheis Vogel Motorsport Cruze 50.366 0.425 21 4 Julio Campos Lubrax Podium Stock Car Team Cruze 50.371 0.430 22 29 Daniel Serra Eurofarma-RC Cruze 50.425 0.484 23 10 Ricardo Zonta RCM Motorsport Corolla 50.438 0.497 24 43 Pedro Cardoso KTF Racing Cruze 50.565 0.624 25 16 Christian Hahn Blau Motorsport II Cruze 50.577 0.636 26 85 Guilherme Salas KTF Sports Cruze 50.604 0.663 27 12 Lucas Foresti KTF Sports Cruze 50.649 0.708 28 88 Beto Monteiro Crown Racing Cruze 50.658 0.717 29 28 Galid Osman Shell V-Power Cruze 50.808 0.867 30 33 Nelson Piquet Jr MX Piquet Sports Corolla 51.306 1.365 31 54 Tuca Antoniazi Hot Car Competições Cruze 51.563 1.622

