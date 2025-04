Nesta semana a equipe Full Time anunciou a renovação do contrato de Rubens Barrichello para encarar mais uma temporada na Stock Car. O ex-recordista de corridas na Fórmula 1 já havia mantido o vínculo com a equipe para o programa na NASCAR Brasil, tendo já feito sua estreia no mês passado.

Esta será a 13ª temporada de Barrichello com a equipe com o comando de Maurício Ferreira, o Maumau e é o piloto mais vitorioso do time. Além de dois títulos (2014 e 2022), Rubinho tem 20 vitórias na Stock, com a equipe tendo no total 38 triunfos em sua história na categoria. Além disso, foram 254 largadas das 292 da história do time.

Além disso, Barrichello soma 12 poles, quase metade das 25 que outros competidores conseguiram no time.

Um relacionamento tão vitorioso e duradouro requer confiança entre piloto e equipe, mas não necessariamente calmo.

“[O relacionamento] Não é fácil com nenhum piloto”, disse Maurício Ferreira, que além de ser chefe da Full Time, é engenheiro de Rubinho. “Assim como para ele também não é fácil trabalhar comigo e não é fácil trabalhar com engenheiros, e principalmente durante tanto tempo.”

“Mas acho que a gente tem uma coisa muito clara da transparência. Mesmo quando tem as discussões, de ficarmos puto um com o outro, é natural, em qualquer relacionamento de longa data, principalmente em um ambiente competitivo, como é o da Stock Car.”

“Mas isso começou lá atrás, no dia 1, nas nossas atitudes da com ele, a gente construiu muito sólido isso lá atrás. Então, acho que isso que vem segurando mesmo com momentos ruins, como o nosso ano de 2024, que foi um ano terrível.”

A Stock Car inicia a temporada 2025 em Interlagos, no fim de semana de 3 e 4 de maio, com uma nova geração de carros, que remete aos SUVs, sucesso no mercado automotivo no Brasil.

