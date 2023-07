Experiências incríveis para os fãs da Stock Car em Interlagos

O fã do esporte a motor vai ter a oportunidade de vivenciar momentos únicos durante o fim de semana da quinta etapa da temporada 2023 da Stock Car Pro Series, entre 7 e 9 de julho, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP).

A mais importante categoria do automobilismo na América Latina, em conjunto com a Play for a Cause — empresa que utiliza o esporte e o entretenimento como ferramentas de transformação social —, oferece sete experiências exclusivas que vão colocar o apaixonado por velocidade no centro da ação, proporcionando um contato privilegiado com pilotos e equipes, além da contribuição para uma causa de notável importância.

A renda da ação com a venda das experiências será destinada para o Instituto Ingo Hoffmann. Baseada em Campinas (SP), a instituição sem fins lucrativos oferece apoio a crianças em tratamento contra o câncer e suas respectivas famílias.

CEO e fundador da Play For a Cause, André Georges ressalta o quão significativas podem ser as vivências postas à venda para o fã do automobilismo. “Não é exagero dizer que as experiências oferecidas pela Stock Car e Play For a Cause proporcionam uma verdadeira imersão no mundo das corridas, permitindo aos fãs vivenciarem momentos de conexão com seus ídolos”.

A primeira experiência será realizada no motorhome da equipe multicampeã Eurofarma RC na sexta-feira, 7 de julho. Os fãs que adquirirem este momento único terão a oportunidade de desfrutar de um almoço exclusivo com os tricampeões Daniel Serra e Ricardo Maurício, além dos demais integrantes do time.

“Será uma chance única para conversar com os profissionais do automobilismo, trocar experiências e conhecer de perto os bastidores da competição”, salientou André Georges. A experiência também contempla assistir as corridas de dentro dos boxes da equipe liderada por Rosinei Campos, o ‘Meinha’, um dos maiores vencedores da categoria.

O fã também pode adquirir a experiência de andar em um carro de Stock Car, da equipe A.Mattheis Vogel, do campeão Gabriel Casagrande, ou da Eurofarma RC. Os compradores que optarem por tal vivência vão sentir a adrenalina de sentar no banco carona e percorrer o traçado mais icônico do Brasil a uma velocidade que beira os 250 km/h.

Já a terceira experiência é a oportunidade de dar a largada da corrida estando diretamente do banco carona do carro-madrinha pouco antes de um dos pontos altos do fim de semana.

Quem desejar vivenciar uma perspectiva diferente da Stock Car tem a oportunidade de assistir as corridas do fim de semana dentro dos boxes da equipe KTF Sports, que conta com os pilotos Cacá Bueno, Rodrigo Baptista, Guilherme Salas e Felipe Baptista. Nesta experiência, os fãs estarão a poucos metros dos carros e poderão acompanhar de perto toda a movimentação antes, durante e depois da corrida.

Há também a chance de entregar o troféu aos melhores pilotos da etapa diante de grande público e com transmissão ao vivo em TV aberta em um dos mais famosos palcos do automobilismo mundial. A experiência também abrange a aquisição da réplica da taça que será entregue ao vencedor.

Por fim, estão disponíveis para venda também um tour pelo grid antes da largada da etapa da Stock Car, em experiência que coloca o fã perto dos pilotos e oferece a oportunidade de viver os momentos pulsantes que antecedem as duas corridas do fim de semana da Pro Series em Interlagos.

E para completar o rol de sete experiências à disposição, o fã poderá dar a bandeirada final em uma das três corridas da Fórmula 4 Brasil, podendo ser parte da coroação do vencedor da categoria-escola promovida e organizada pela Vicar, também responsável pela Stock Car, Stock Series e Turismo Nacional.

Os interessados em participar e adquirir tais momentos podem obter mais informações por meio do site oficial da Play For a Cause para o evento: https://play.foracause.com.br/stock-car/.



Causa nobre — A renda revertida na esteira do valor arrecadado com a venda de experiências para o fim de semana em Interlagos será encaminhada ao Instituto Ingo Hoffmann, que tem uma história e relação bem próximas à categoria. O presidente da instituição é uma das maiores referências do automobilismo nacional, tem passagem pela Fórmula 1 e conquistou 12 vezes o título da Stock Car, com 77 vitórias ao todo e 26 somente em Interlagos.

Com sede em Campinas (SP), a entidade sem fins lucrativos, fundada em 2005, atua em parceria com Centro Infantil Boldrini e abriga crianças em tratamento intensivo contra o câncer e seus familiares, oferecendo moradia, mais conforto e qualidade de vida durante o período do tratamento, além de suporte e acompanhamento individual e emocional.

Serviço

Ação: Venda de experiências Stock Car Pro Series – Etapa 5, Interlagos, São Paulo

Valores

Experiência 1 – Almoço dentro do motorhome da Eurofarma RC e assistir às corridas dentro dos boxes (R$ 3,5 mil)

Experiência 2 – Volta rápida no carro da A.Mattheis Vogel ou Eurofarma RC (R$ 3 mil)

Experiência 3 – Assistir as corridas dentro dos boxes da KTF Sports (R$ 2,5 mil)

Experiência 4 – Largada no carro-madrinha (R$ 3,5 mil)

Experiência 5 – Entrega do troféu no pódio e réplica do troféu de vencedor (R$ 2,2 mil)

Experiência 6 – Tour pelo grid antes da largada da Stock Car e visitação (R$ 1,5 mil)

Experiência 7 – Bandeirada final em corrida da Fórmula 4 Brasil (R$ 2,5 mil)



Data das experiências: 7, 8 e 9 de julho



Site: https://play.foracause.com.br/stock-car/.

