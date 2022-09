Carregar reprodutor de áudio

Cacá Bueno parte para o Rio Grande do Sul neste final de semana para disputar a nona etapa da temporada 2022 da Stock Car, marcada para o Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul. O piloto da iCarros ACDelco Crown Racing é o recordista de vitórias no circuito de 3.531 metros do interior gaúcho com três triunfos, e espera se colocar entre os melhores na rodada dupla.

“Nosso carro está em evolução, o que pôde ser visto no Velocitta. Uma quebra nos impediu de brigar pela vitória, mas o ritmo estava lá. A equipe e eu esperamos comprovar essa evolução e converter isso em pontos em Santa Cruz, que é uma pista que eu gosto bastante. Por outro lado, teremos apenas dois dias de atividades, então é importante termos um bom acerto desde os treinos livres, pois teremos poucas horas até a classificação”, disse Cacá.

O pentacampeão da Stock Car é um dos nomes do grid que já correu neste circuito na atual temporada. Em junho, Cacá disputou a etapa do Endurance Brasil, a última antes do recapeamento da pista, feita pela prefeitura local. O carioca vê o traçado como um dos mais completos do País, e acredita que o novo asfalto influenciará nas corridas do final de semana.

“O circuito de Santa Cruz do Sul combina curvas de alta e de baixa velocidade, sendo um dos mais seletivos do País. Quando corri lá neste ano, o asfalto ainda era o antigo, que desgastava demais os pneus, então estou ansioso para realizar os treinos ver como ficou a pista ficou. Dependendo das condições, poderemos andar ainda mais forte, o que pode mexer com as corridas”, completou Cacá, que tem os patrocínios de iCarros, Itaú, ACDelco, Red Bull, Paraflu e Grupo Souza Lima.

A programação da Stock Car em Santa Cruz do Sul será aberta no sábado (20), quando serão realizados os treinos livres e a classificação. O domingo é reservado para a rodada dupla, marcada para 14h10. Band, Sportv e canal da categoria no YouTube mostram as duas corridas.

Confira a programação da Stock Car em Santa Cruz do Sul:

Sábado, 24 de setembro

8h10 - treino livre 1

11h - treino livre 2 (YouTube)

14h15 - classificação (Sportv e YouTube)

Domingo, 25 de setembro

14h10 - corrida 1 (Band, Sportv e YouTube)

14h50 - corrida 2 (Band, Sportv e YouTube)

