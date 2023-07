Falha na válvula do pneu compromete etapa de Elias na Stock Car

Neste domingo Enzo Elias disputou a quinta etapa Stock Car e a segunda em Interlagos. O atual campeão da Porsche Cup largou do quinto lugar do grid, mas um problema de vazamento de ar do pneu dianteiro direito pouco antes da primeira bateria, em um momento em que não poderia ser realizada a troca do pneu, prejudicou as duas provas do jovem piloto.

Após cinco etapas disputadas, Enzo Elias o ocupa o 2º lugar entre os Rookies.

Partindo do quinto lugar Elias enfrentava um problema de esvaziamento do pneu dianteiro e perdia posições. Embora tentasse resistir até a janela de pit stop, após cinco voltas o brasiliense ocupava o 11º lugar.

Enzo entrou para os pits na primeira volta da janela e realizou a troca do composto e o reabastecimento. Com problemas no carro o piloto abortou a primeira corrida e realizou os reparos para voltar para a segunda prova.

Partindo do 30º lugar, Enzo Elias escalou cinco posições na primeira volta e buscava a recuperação até que foi abalroado por um concorrente no “S” do Senna e abandonou a segunda prova em Interlagos.

"Infelizmente no grid tivemos um vazamento no pneu do nosso carro, tentamos resolver, mas não conseguimos e larguei com o pneu vazando", disse Elias. "Isso comprometeu muito o desempenho do carro e nossa estratégia. Paramos, trocamos os pneus e preparamos para a corrida 2".

"Na largada reagi bem, estávamos na disputa por boas posições até sofrer o toque que nos tirou da prova. Era um ótimo fim de semana para nós, primeiro Q3 na Stock e um carro muito competitivo. Infelizmente aqui foi assim, mas confio muito no nosso trabalho para sequência do ano".

O próximo compromisso de Enzo Elias pela Stock Car acontece em um mês, no Velocitta.

VÍDEO: Ricciardo de volta à F1 e de Vries demitido! Red Bull foi injusta? O que será de Pérez?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #238 – A ‘nova’ McLaren em Silverstone e a demissão de De Vries com a volta de Ricciardo

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: