Zonta celebra vitória na corrida 2 da Stock Car em Interlagos

O domingo de Stock Car em Interlagos terminou com o degrau mais alto do pódio para Ricardo Zonta e a Shell. Impulsionado por uma largada de cinema na corrida 2, o paranaense do Toyota Corolla #10 venceu depois de um ano na principal categoria do automobilismo nacional.

Em um fim de semana consistente desde as primeiras atividades de pista na sexta-feira, Zonta mostrou todo o conhecimento que tem de "uma das suas pistas favoritas" do calendário, o ex-F1 teve neste domingo duas baterias dignas do gabarito que carrega na carreira. Com a pior posição do #10 somando as duas baterias sendo um sexto lugar.

Partindo de quarto na corrida 1, Zonta se manteve na briga pelo pódio até a abertura da janela de paradas obrigatórias. O paranaense completou a primeira prova na sexta posição, que o colocou para largar de quinto na segunda prova do fim de semana.

Reagindo melhor que os competidores da sua frente, Zonta saltou de quinto para primeiro na tomada do S do Senna e de lá não saiu até o fim da prova. Com uma longa intervenção do carro de segurança durante a corrida, Zonta realizou sua parada de box apenas na abertura da última volta e conseguiu manter uma vantagem confortável para o segundo colocado até ver a bandeira quadriculada pela nona vez na sua carreira na Stock Car.

Com a vitória, Ricardo Zonta pulou para a sexta posição do campeonato e se aproximou da disputa pelo campeonato, no qual foi vice-campeão em 2020.

"Estava demorando para sair essa vitória aqui na categoria", disse Zonta. "Desde o Velocitta no ano passado eu não vencia e estava contando nos dedos para voltar ao lugar mais alto do pódio".

"O carro estava muito bom nas últimas etapas, mas algumas coisas nos impediram, pneu furado no pit em Tarumã e a quebra do semi-eixo em Cascavel. O carro é muito bom e enfim deu tudo certo e a vitória voltou".

A próxima etapa da principal categoria do automobilismo nacional acontece no Velocitta nos dias 5 e 6 de agosto.

