A temporada de 2024 da Stock Car Pro Series se encerra neste fim de semana em um palco de boas memórias para Nelsinho Piquet: o Autódromo de Interlagos.

O principal palco do automobilismo nacional foi também o palco da primeira vitória do primeiro campeão mundial de Fórmula E na maior categoria do país, em 2020, na bateria que antecedeu a Corrida do Milhão na temporada.

Em constante evolução nas últimas etapas e vindo de dois top 10 em Goiânia, Piquet chega animado à capital paulista e com expectativas de conquistar um bom resultado para encerrar de maneira positiva a temporada de 2024.

"Agora o objetivo principal e conquistar um grande resultado em Interlagos para fechar o ano em alta. A equipe tem evoluído muito e acho que podemos brigar pelas primeiras posições. Foi em São Paulo que eu venci pela primeira vez na Stock Car, então é uma pista que me sinto bem e estou confiante para as corridas deste final de semana."

A Super Final da Stock Car segue o formato adotado ao longo do calendário atual, com um shakedown e dois treinos livres na sexta-feira. No sábado a classificação e a corrida sprint, de 30 minutos +1 volta. O encerramento da temporada acontece no domingo com a corrida principal, de 50 minutos +1 volta.

A Motorsport.tv Brasil transmite ao vivo toda a emoção da Super Final.

