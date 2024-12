A temporada 2024 da Stock Car terá seu encerramento neste final de semana no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP). Átila Abreu busca terminar o ano com bons resultados nas corridas marcadas para o circuito de 4.309 metros, naquele que será sua última etapa na principal categoria do automobilismo brasileiro apenas como piloto.

Tão logo acabar a rodada dupla em Interlagos, Átila passa a voltar suas atenções à Scuderia Bandeiras, equipe baseada em Votorantim (SP) da qual será proprietário e também piloto. O paulista de Sorocaba se mostra animado com a nova responsabilidade, e espera, neste final de semana, brigar por posições mais na frente do pelotão.

“Vai ser minha última corrida como apenas piloto, já que serei também proprietário de equipe a partir do ano que vem, o que vai ser um desafio duro, mas dos mais interessantes. Para este final de semana, em Interlagos, vamos em busca de um bom resultado, e sabemos que a classificação será importante para lutar por posições na frente”, disse Átila Abreu, que tem os patrocínios de PETRONAS, EMS, Sherwin Williams, Rede Sim, Vonder, Acquissima, Genial Investimentos, AllCross, Cachaça 51 e Usual Brinquedos.

A programação da Stock Car em São Paulo será aberta na sexta-feira com os dois treinos livres do final de semana. O sábado começa com a classificação, às 9h40, e a corrida Sprint, às 16h. A decisão da temporada 2024 será disputada no domingo, com largada às 14h30. A Motorsport.tv Brasil exibe ao vivo as emoções da Super Final da Stock.

