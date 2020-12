Ricardo Zonta chega à final da Stock Car neste final de semana em Interlagos já sabendo seu futuro para a próxima temporada. O paranaense seguirá defendendo as cores da Shell a bordo da equipe RCM em 2021.

O piloto, a equipe e a maior patrocinadora do esporte a motor no Brasil chegaram a uma renovação do contrato para manter o pacote, que rendeu duas vitórias e dois pódios na temporada 2020.

Neste ano, Zonta levou o carro #10 da RCM, equipe chefiada por Marcel Campos e integrante da estrutura vitoriosa de Rosinei Campos, o "Meinha", em uma mudança que rapidamente rendeu frutos. O curitibano acumula até aqui pole e vitória em Goiânia, na primeira etapa da temporada 2020, além de um grande triunfo na Corrida do Milhão, uma das provas mais importantes da Stock.

Mesmo com o lastro de sucesso ao longo da temporada, Zonta manteve-se entre os primeiros colocados e chega à Grande Final na quarta colocação com 226 pontos, a apenas 12 do líder Thiago Camilo.

Zonta celebrou a chance de defender as cores da Shell com a RCM por mais uma temporada, dando continuidade ao trabalho iniciado em 2020.

"Tivemos um grande ano com poles e vitórias e estamos na briga pelo título da temporada 2020. Foi um grande trabalho, onde a RCM é hoje uma das maiores forças da Stock Car. Fico feliz em mais uma temporada poder defender as cores da Shell e seguirmos esse grande trabalho!”

Marcel Campos, chefe da RCM, disse que o paranaense teve um entrosamento imediato com a equipe e espera o melhor resultado possível, destacando que em 2021 o conjunto deve vir ainda mais forte.

“O Ricardo, logo na estreia, já veio com vitória. Foi um entrosamento imediato com a equipe, algo que poderia levar algum tempo. Então a gente espera que ano que vem seja ainda melhor".

"Lógico que vamos tentar buscar o título neste domingo, e é muito importante chegar para a etapa com a renovação pois isso nos permite focar totalmente no essencial, que é a performance do carro. Se não vier, acredito que seremos mais fortes ainda em 2021".

"Estamos muito felizes com a renovação da Shell e do Ricardo Zonta em nossa equipe. É uma grande marca, um ótimo piloto. Agradecemos a confiança e esperamos retribuir com ótimos resultados, para ser ainda melhores e mais competitivos na pista.”

Já Vicente Sfeir, gerente de motorsport da Shell e colunista do Motorsport.com falou sobre a expectativa com a Grande Final deste fim de semana e a importância da manutenção desse projeto.

“O entrosamento entre o Ricardo Zonta e a equipe RCM foi perfeito ao longo de 2020. Nossa meta era chegar à final lutando pelo título e isso foi atingido com louvor. Nossa chance não é apenas matemática: temos realmente condição de sair de Interlagos com o campeonato".

"O carro Shell #10 foi destaque na Stock Car a temporada toda e nada mais justo que reconhecer o mérito do bom trabalho realizado que garantir a manutenção do projeto para a próxima temporada”.

Esta é a primeira vez que a Shell tem um carro credenciado para lutar pelo título da Stock Car na etapa decisiva, que acontece neste domingo (13) em bateria única e de pontuação dobrada novamente em Interlagos. A Band fará sua 'estreia' nas transmissões da categoria já neste final de semana, enquanto a SporTV também transmitirá o final de semana na TV a cabo.

