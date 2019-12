Mesmo aos 47 anos, Rubens Barrichello não se cansa de encarar novos desafios. Após mais uma temporada na Stock Car e a participação na corrida inaugural da S5000, nova categoria do automobilismo australiano, o recordista de provas na F1 terá um primeiro contato com o carro da Super TC2000, o principal campeonato da Argentina.

O evento será logo após o natal, no dia 26 de dezembro, no Autódromo Oscar Cabale, em Córdoba, com um Corolla, na mesma cidade da sede da Toyota Gazoo Racing, braço esportivo da marca japonesa na Argentina.

"Estou super feliz de fazer este teste", disse Barrichello. "Quando as pessoas dizem que sou completamente viciado nisto, eu sou realmente. O dia 26 é uma data meio festiva, logo após o natal e sempre fui apaixonado pelo automobilismo argentino. Os fãs são aficionados e é uma grande oportunidade."

"O Dudu (Eduardo Barrichello, filho de Rubinho) vai estar aqui comigo, vamos passear, avaliar e fazer este teste, que já está para acontecer faz tanto tempo. Fico grato com a oportunidade e cheio de vontade.

Mesmo ainda sem confirmação oficial, tudo leva a crer que Rubinho represente a marca japonesa a partir da temporada 2020, tendo como companheiro de equipe o astro argentino Matías Rossi, piloto oficial da Toyota Gazoo Racing.

Temporada histórica

