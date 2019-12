Campeão de 2015, Marcos Gomes estará em nova casa a partir da próxima temporada da Stock Car. O filho de Paulo Gomes competirá na Cavaleiro Sports, ao lado de Denis Navarro, que segue no time pelo terceiro ano consecutivo.

“A contratação do Marcos vem somar muito à equipe em termos de experiência e competitividade, ele é um dos pilotos mais rápidos e talentosos do grid da Stock Car e vínhamos buscando esse super reforço na equipe. Agradeço ao Felipe (Lapenna), que foi nosso piloto nos últimos três anos e ele sabe que tem as portas abertas conosco, pois foram anos de muito trabalho e dedicação, em que ele foi peça fundamental”, destacou Beto Cavaleiro, comandante da equipe.

“Essa será minha 13ª temporada na Stock Car e estou bastante feliz em fazer parte de um time que vem evoluindo a cada temporada. Acredito muito que podemos, juntos, fazer um grande trabalho, em que a meta é buscarmos estar entre as grandes e tradicionais equipes da categoria”, salientou ‘Marquinhos’, de 34 anos.

Para Navarro, que foi ao pódio na etapa de Santa Cruz do Sul com o segundo lugar, a chegada de Gomes é um incentivo a mais para o time em 2020: "Estou muito feliz em dar continuidade a um trabalho que me deu boas alegrias neste ano, como meu primeiro pódio na categoria. O Marquinhos é um dos grandes talentos da categoria e acredito que ele contribuirá muito para a equipe. Nós temos um time forte e unido, que será ainda mais forte na próxima temporada", disse Navarro. Os dois pilotos são velhos conhecidos, pois já foram companheiros de equipe em 2017, pela Cimed Racing.

Temporada histórica

O ano de 2019 é histórico para a Stock Car, já que a categoria completa quatro décadas de existência. Confira todos os campeões - e seus respectivos carros - na galeria abaixo: