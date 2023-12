Fraga vai à Interlagos em busca do bicampeonato da Stock Car

A Blau Motorsport chega na última etapa da Stock Car de 2023 com um piloto na disputa do título. Felipe Fraga vai ao templo do automobilismo brasileiro neste final de semana com 33 pontos para descontar do atual líder, Gabriel Casagrande.

Embora a missão seja difícil e o bicampeonato dependa de uma combinação de resultados, o piloto do Chevrolet Cruze #88 aposta nos excelentes números que colecionou ao longo da temporada para ficar com a taça. Em 2023, Fraga foi o piloto que mais vezes subiu ao pódio (7), o que mais vezes largou na pole (3) e o único a conquistar duas vezes o “Man of The Race”, prêmio destinado aos maiores pontuadores de uma etapa.

“Depois de um ano que começou complicado, conseguimos reagir e avançar muitas posições na reta final. Mesmo assim, infelizmente, a distância para o Casagrande é bem grande e a verdade é que sair de Interlagos com o título é algo que não depende só da gente".

"Precisamos que nosso rival tenha algum problema, fique fora da zona de pontos… Então temos que nos concentrar e fazer a nossa corrida, buscando a vitória sem se preocupar com mais nada. Se o título vier, será consequência de um bom resultado nesta final”, disse Felipe Fraga, que foi campeão pela primeira vez em 2016.

“Vamos para Interlagos fechar um ano que, para mim, foi bastante complicado. Mas, por outro lado, estou feliz de ver que meu companheiro de equipe chega aqui brigando pelo título e que a equipe conseguiu fazer um grande trabalho nesta temporada".

"Algo que nos deixa muito confiantes de que 2024 será diferente. Mas ainda temos uma corrida, vamos buscar fazer o melhor e tentar encerrar a temporada no alto do pódio”, completou Allam Khodair, companheiro de Fraga na Blau Motorsport.

A Grande Final da Stock Car acontece neste final de semana no autódromo de Interlagos. As atividades de pista iniciam na sexta-feira com shakedown às 11h e o primeiro treino livre às 13h. No sábado acontece o segundo treino livre às 08h35 e a tomada classificatória às 12h20. A corrida que decidirá o campeão de 2023 será no domingo, às 14h30. Classificação e corrias têm transmissão ao vivo do Motorsport.com.

Curta a grande final da Stock Car 2023 no Autódromo! Garanta seu INGRESSO agora mesmo.

FRENTE A FRENTE COM WOLFF: Bastidores da entrevista exclusiva com chefe da Mercedes no GP do Brasil!







Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!



Podcast debate 'melhores do ano' na F1 2024:

Your browser does not support the audio element.



ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: