A Stock Car confirmou nesta quinta-feira (14) em Interlagos a troca dos sedans pelos SUV na nova geração de carros da categoria, que será introduzida em 2025. Dos modelos que estarão presentes no grid, o Tracker será o representante da Chevrolet, enquanto o Corolla Cross foi o escolhido pela Toyota.

A principal categoria do automobilismo nacional promete uma grande revolução técnica para 2025, com a introdução de um novo modelo de carro desenvolvido em parceria com importantes marcas do setor no Brasil, como a ArcelorMittal para o desenvolvimento da gaiola de segurança.

Após uma clínica técnica realizada em agosto no Velocitta, onde foram apresentados os componentes e a ficha técnica do novo carro, a Vicar aproveitou a final da temporada 2023 para apresentar os novos carros.

A partir de um “desafio” das montadoras, a Stock iniciou a busca pelo novo modelo olhando para o mercado automotivo, notando a tendência da redução na venda dos sedans e o aumento nos SUV. A escolha pelos SUV foi feita após uma longa pesquisa quantitativa com 180 fãs da categoria, onde eles foram questionados sobre a manutenção dos sedans ou a introdução do novo modelo.

Segundo o relatório final, os SUVs tiveram um desempenho positivo, com aceitação variando entre 64 e 77% dependendo do tipo de fã entrevistado (“fanáticos” e “regulares”). Em um teste visual feito com imagens do Corolla e do Corolla Cross, o modelo SUV também teve um resultado acima dos 50%

Julianelli ainda confirmou que o grid de 2025 terá quatro montadoras, com 32 carros no total, sendo oito para cada. Com Chevrolet e Toyota já anunciadas, a Vicar mantém mistério sobre a identidade das outras duas, com a previsão de divulgação para abril de 2024.

O objetivo, segundo Julianelli, é criar uma situação na qual a Stock Car possa se tornar uma categoria franqueada a nível internacional a longo prazo, com um modelo mais leve, mais seguro, e menos complexo na manutenção.

Este novo modelo substitui o conceito atual, idealizado em 2009 e que passou por várias modificações ao longo dos anos, mas mantendo uma base conceitual.

Segundo Julianelli, o processo de concepção deste novo carro começou ainda em 2021. Visando ter a patente e um fornecimento descentralizado, a Vicar trabalhou em torno de um projeto mais autoral, de um carro pensado totalmente como de corrida, sem ser uma adaptação dos modelos de rua.

Enquanto a estreia oficial do novo carro será apenas em 2025, as equipes terão a chance de testar o modelo ao longo de 2024. Segundo Julianelli, a Stock se inspirou no modelo da NASCAR com o Next Gen, e dará ao grid a oportunidade de andar no carro nas segundas-feiras após as etapas do próximo ano.

O novo modelo já completou mais de 4 mil quilômetros de testes nas pistas com Renan Guerra ao volante e, por isso, o piloto terá que ficar na “geladeira” da categoria até 2026, segundo ano da nova era técnica da Stock.

Photo by: Divulgacao Gaiola de segurança - ArcelorMittal

Ficha-Técnica Audace SNG01

Motor: Audacetech Chevrolet ou Audacetech Toyota

Especificação: quatro cilindros, 2,1 litros, turboalimentado, 16 válvulas e injeção eletrônica, 500 cv (7.600 rpm). Torque 580 Nm (de 4.000 a 6.800 rpm). RPM máximo: 7.600

Eletrônica: Motec e Fueltech

Painel: Fueltech FT700 Plus

Peso: 1.100kg (2kg por cv)

Câmbio: XTrac P1529, sequencial e semiautomático, seis marchas, é acionado pelo piloto, mas o mecanismo gerencia o engate. Trocas acionadas por borboletas no volante. Tração traseira

Suspensão: independente nas quatro rodas. Triângulos sobrepostos (“duplo A”). Sistema pushrod. Amortecedores reguláveis de competição

Amortecedores: Penske Racing

Conectividade: Qualcomm Snapdragon 5G, com sensorização de diversas funções do carro

Visibilidade: câmeras integradas ao chassi com visão dianteira e traseira, além de câmera 360 graus interna. As duas primeiras disponíveis no display do piloto. As três usadas em transmissão de prova e app

Aerodinâmica: carenagem a definir. DRS, asa móvel em fibra de carbono

Projeto: Audacetech, ArcelorMittal, IPT e SENAI

Carroceria: Chevrolet e Toyota, material compósito (incluindo fibra de Carbono, fibra de Vidro, aramida e kevlar), simulações e testes. Fabricação Rallc

Chassi: tubos DP980R da família de Aços Avançados de Alta Resistência, chancela IPT. Homologação CBA

Entreeixos: 2.750 mm

Freios, dianteiros e traseiros: discos ventilados, com pastilhas Fras-le e pinças de competição AP Racing. Seis pistões na dianteira e quatro na traseira

Direção: sistema pinhão/cremalheira, acionamento elétrico

Simulação computacional: IPT e Siemens

Fabricação e prototipagem: ESPAS e Audacetech

Elementos de competição (motor e suspensão): MTR

Volante: Grid Engineering, modelo Stock Car

Rodas: Mangels, liga leve, medidas 11,5 x 18 polegadas (diâmetro x largura)

Pneus: Hankook medidas 300-680x18 Hankook

Combustível: Gasolina Podium

Tanque: instalado em cofre de fibra de carbono, é um contêiner de borracha deformável e resistente desenvolvido especialmente para competição, seguindo a classificação standard FT3 da FIA. Válvula de segurança anticapotagem e capacidade ajustável

Segurança: estrutura tubular em aço DP980R ArcelorMittal, proteção antichama por paredes corta-fogo com chapas de alumínio e revestimento resistente ao calor, estruturas do tipo crash box na dianteira e traseira em alumínio para absorção de impacto. Estruturas laterais em carbono, kevlar e aramida para absorção de impacto e dissipação de energia. Banco do piloto projetado e fabricado nos EUA com certificação FIA

Curta a grande final da Stock Car 2023 no Autódromo! Garanta seu INGRESSO agora mesmo.

FRENTE A FRENTE COM WOLFF: Bastidores da entrevista exclusiva com chefe da Mercedes no GP do Brasil!







Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #260 – Quem só deu bola fora na F1 em 2023?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!