O Grupo Bandeirantes anunciou que completou a venda das seis cotas de patrocínio para a transmissão da temporada 2022 da Stock Car Pro Series. O resultado expressivo da comercialização foi alcançado depois de fechados os números de visibilidade no primeiro ano da categoria tendo a Band como TV aberta, fato que chamou a atenção das marcas para o pacote oferecido pela emissora.

Segundo a emissora, as cinco cotas master foram disponibilizadas ao mercado por R$ 30,1 milhões em valor de tabela. “Em 2021, as transmissões da Band alcançaram mais de 13 milhões de pessoas entre abril e dezembro, período em que aconteceu o campeonato”, disse Fernando Julianelli, CEO da Vicar, promotora da Stock Car Pro Series. “É um número bastante expressivo e mostra como as marcas se beneficiam ao se relacionarem com a Stock Car”, continua Julianelli.

As cotas foram adquiridas por Vibra (Petrobras/Energia), ACDelco/GM (Setor Automotivo), Souza Lima (Segurança), BRB (Banco) e Motorola (Tecnologia). A Atto Sementes (Agronegócio) adquiriu o Top de 5 segundos, sexta cota disponível no pacote, que contempla os dez eventos (12 etapas) confirmados para 2022.

Plataformas

No total, serão mais de 2,4 mil inserções em todas as plataformas, compostas por TV aberta, rádio e digital. A emissora também disponibilizou cotas regionais com valores que variam de acordo com as praças. Cris Moreira, diretor geral de Comercialização do Grupo Bandeirantes, celebra os resultados. “A qualidade da transmissão e da cobertura, além da grande entrega para nossos parceiros comerciais, valorizaram muito a Stock Car em nossa grade. A temporada de 2022 tem tudo para superar os excelentes resultados que alcançamos no passado”, afirma o executivo.

Com 43 anos de história, a Stock é a única categoria profissional do Brsil e conta com pilotos experientes da elite do automobilismo mundial. Mais da metade do grid já competiu fora do País, como Rubens Barrichello, Felipe Massa, Tony Kanaan, Ricardo Maurício, Daniel Serra, Ricardo Zonta e Nelson Piquet Júnior, Gabriel Casagrande, além do pentacampeão da Stock Car, Cacá Bueno. A cobertura da Stock você acompanha no Motorsport.com e as corridas e qualis na Motorsport.tv.

