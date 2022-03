Carregar reprodutor de áudio

Após uma emocionante Corrida de Duplas, a temporada 2022 da Stock Car Pro Series continua no próximo dia 20 de março, com uma etapa em Goiânia, que será realizada no anel externo do Autódromo Internacional Ayrton Senna.

A decisão foi anunciada pela Vicar, promotora da Stock Car, nesta segunda-feira (07). A etapa marca o retorno do rápido traçado goiano, responsável pela chegada mais apertada da história da categoria.

Em uma volta final dramática na etapa de setembro de 2021, Ricardinho Maurício bateu Thiago Camilo por apenas dez milésimos ou 50 centímetros para fazer história na Stock, vencendo as duas corridas do dia.

Chegada de Ricardo Maurício e Thiago Camilo Photo by: Victor Eleutério

O anel externo do circuito de Goiânia tem uma extensão de 2.695 metros, apenas três curvas e uma das médias de velocidade mais altas do campeonato.

Na etapa anterior, realizada no mês passado em Interlagos, o campeão Gabriel Casagrande venceu a primeira corrida, enquanto Enzo Elias, companheiro de Galid Osman, triunfou na segunda prova. Com isso, a classificação saiu exatamente igual à do fim de 2021, com Casagrande na ponta, seguido por Daniel Serra e Camilo em terceiro.

As atividades de pista da Stock Car Pro Series em Goiânia começam na sexta-feira, com um shakedown e o primeiro treino livre. No sábado, acontece o segundo treino livre antes da classificação enquanto as duas corridas serão realizadas no domingo. A classificação e as provas terão transmissão do Motorsport.com.

O final de semana em Goiânia contará ainda com a abertura da temporada da Stock Series, categoria de acesso à Stock Car Pro Series, e a segunda etapa da Copa Shell HB20.

Programação em Goiânia

Sexta-feira, 18 de março

09h25 – Shakedown

11h15 – Treino dos Rookies

13h45 – 1º Treino Livre, 1º Grupo

14h25 – 1º Treino Livre, 2º Grupo

Sábado, 19 de março

10h25 – 2º Treino Livre, 1º Grupo

11h05 – 2º Treino Livre, 2º Grupo

14h30 – Classificação

Domingo, 20 de março

15h10 – 1ª Prova (30 minutos + 1 volta)

15h37 – 2ª Prova (30 minutos + 1 volta)

