Stock Car: CAR Racing Sterling terá Zezinho Muggiati em 2025

A temporada 2025 da Stock Car Pro Series promete ser de arrepiar. A chegada dos novos carros modelos SUV, novas equipes e uma intensa dança das cadeiras nos bastidores vem agitando cada vez mais esse período pré-corridas. Dando sequência ao primeiro anúncio, feito na última semana, a novíssima equipe CAR Racing Sterling anunciou nesta quarta-feira (12) que terá o jovem paranaense Zezinho Muggiati em um de seus carros.

Atualmente com 21 anos e uma sólida carreira, Zezinho Muggiati estreou no kartismo ainda em 2011, à época com oito anos. Natural de Curitiba – PR o piloto conquistou 18 títulos no kart antes de migrar para os carros. Em 2020 ele conquistou o título da Seletiva Toyota Gazoo Racing para competir na Stock Light. Na categoria de acesso da Pro Series ele chegou ao vice-campeonato em 2022 e, em 2023, foi o grande campeão. Em 2024 Muggiati foi promovido para a Stock Pro Series mostrando rápida capacidade de adaptação. Em seu ano de estreia ele chegou seis vezes no Top10, além de ter conquistado um pódio na etapa do Rio Grande do Sul.

Maior categoria do automobilismo da América Latina a Stock Car Pro Series terá em 2025 um grid com 30 carros e suas disputas divididas em 12 finais de semana. As atividades contam sempre com corridas aos sábados e domingos e o calendário contará com provas em São Paulo - SP, Mogi Guaçu - SP, Porto Alegre - RS, Belo Horizonte - MG, Cascavel - PR, Goiânia - GO e Brasília - DF. A primeira etapa terá vez no autódromo de Interlagos, entre os dias 02 e 04 de maio e a Final será entre os dias 12 e 14 de dezembro também na pista da capital paulista.

Leandro Reis, CEO da equipe CAR Racing Sterling, está otimista com a presença de Muggiati no time. “O Zezinho é um piloto vencedor em todas as competições em que passou. No ano passado ele fez a estreia na Pro Series com a KTF. Além da velocidade e técnica que já conhecíamos, ele mostrou uma rápida adaptação e grande poder de aprendizado do novo equipamento. Além disso, ele é um piloto muito dedicado no extra-pista, faz um bom trabalho nos simuladores e com a equipe de engenharia. Tenho certeza que teremos um ano de muito crescimento e bons resultados”, destacou o executivo da equipe.

Seguindo o Draft das montadoras realizado no último mês de dezembro os pilotos da CAR Racing Sterling irão representar a montadora japonesa Toyota com seu modelo Corolla Cross.

“Estou muito feliz em continuar fazendo o que mais amo, ainda mais em uma categoria como a Stock Car Pro Séries. Vivo hoje o que sonhei quando ainda era uma criança nas pistas de kart. Estar ao lado da CAR Racing Sterling em 2025 será muito especial. Temos uma equipe renovada, com uma grande estrutura para brigar por vitórias e títulos… Destaco também a competência do nosso novo chefe de equipe - Leandro Reis."

"Nos conhecemos nas pistas de kart e estou certo que ele saberá gerir e desenvolver este time que está por trás de nossas marcas. A pré-temporada com os engenheiros e especialistas da equipe já começou. Não vejo a hora de entrar na pista para mostrar tudo aquilo que trabalhamos para essa nova geração de carros que a Stock está desenvolvendo”, comentou animado o piloto Zezinho Muggiati.

