Três semanas após deixar o Centro-Oeste do país o circo da Stock Pro Series desembarca neste fim de semana, entre os dias 15 e 17 de setembro, em Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul, onde será disputada a oitava rodada da temporada.

Embalada por uma etapa de crescimento a KTF, que até a sexta etapa ocupava o terceiro lugar na tabela de equipes, sofreu com baixo rendimento dos motores e acidentes na sétima rodada. Assim, nas corridas deste domingo o principal objetivo é voltar às posições de protagonismo no Campeonato.

O palco para as disputas será o autódromo Velopark. Situado na região metropolitana de Porto Alegre o circuito conta com a menor extensão da temporada – apenas 2.278 metros – porém um dos traçados mais técnicos e desafiadores do país. Duas grandes retas são encerradas com chicanes de baixa velocidade e, na entrada da reta principal, os carros chegam a contornar a curva em primeira marcha.

Como em toda a temporada 2023 a KTF estará na pista representada pelos pilotos Cacá Bueno #0 e Digo Baptista sob o guarda-chuvas do time KTF Sports e, representando a KTF Racing os piloto Guilherme Salas #85 e Felipe Baptista #121.

No Campeonato de pilotos Felipe Baptista é o melhor classificado da KTF na oitava colocação, com 127 pontos. Guilherme Salas é o 13º com 120, Cacá Bueno o 24º com 75 e Digo Baptista o 29º, com 20 pontos conquistados. Dentre as equipes a KTF Racing ocupa a 5ª colocação com 247 pontos. A KTF Sports é a 14ª colocada com 95 pontos.

“Tivemos dias muito intensos na nossa sede nessas últimas duas semanas. Algumas horas extras e trabalho no feriado e finais de semana tiveram de ser levados em conta para conseguirmos preparar os carros para mais este desafio. O chassis do Cacá teve de ser substituído e, com isso, tivemos de construir um carro literalmente do “zero”.

"O do Salas também foi muito avariado na batida com o Mathias Rossi, mas, pelo menos a estrutura não foi comprometida e conseguimos recuperar. Nosso time de mecânica e engenharia se dedicou ao máximo nas últimas semanas e, assim como os pilotos, todos estão extremamente focados em voltarmos a vencer no Velopark assim como aconteceu no ano passado”, comentou Enzo Bortoleto – CEO da KTF.

Apesar das fortes chuvas que o Rio Grande do Sul recebeu nos últimos dias a previsão do tempo para este fim de semana é de tempo firme, altas temperaturas e pista seca para todas as atividades de sexta à domingo. Confira abaixo a programação completa para a oitava etapa da Stock Pro Series.

