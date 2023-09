Depois de muita luta nas primeiras etapas da temporada 2023, enfim a tão sonhada vitória veio. E que vitória, logo na 600ª corrida da Stock Car, no anel externo de Goiânia. Átila Abreu colocou seu nome de vez na história da maior categoria do automobilismo brasileiro. Três semanas depois, o desafio agora é outro para o piloto sorocabano: manter o bom desempenho em um circuito completamente diferente.

A oitava etapa da temporada 2023 será disputada neste fim de semana no Velopark, em Nova Santa Rita, região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. É o menor circuito da temporada, com apenas 2.278 metros de extensão e nove curvas.

Uma pista que sempre causa muitas confusões, principalmente nas primeiras voltas, quando os carros estão muito juntos. Ele tem duas longas retas, onde o uso do botão de ultrapassagem pode ser decisivo para um bom resultado.

Para ele, entretanto, isso não é problema. O retrospecto do sorocabano na pista gaúcha é bom, com uma vitória, em 2014, e quatro pódios. Além disso, é a casa de um dos grandes patrocinadores do Chevrolet Cruze #51 da equipe Pole Motorsport, a Rede SIM, que tem um posto de gasolina temático na entrada do autódromo, que conta com a réplica do carro de Átila Abreu no teto do estabelecimento. Ou seja: além de um fim de semana de muito trabalho dentro das pistas, será também fora delas.

E o principal objetivo do trabalho de Átila com a equipe Pole Motorsport, comandada por Joselmo Barcik, o Polenta, é ter um bom carro para a classificação, o que é essencial no Velopark. Uma boa posição de largada será importantíssima para fugir das confusões tradicionais das primeiras voltas no circuito gaúcho.

"Muito legal voltar ao Velopark, é uma pista da qual gosto muito. Sempre gostei dessas pistas travadas, que lembram um pouco circuitos de rua pelo formato das curvas e tudo mais. Para mim, vai ser uma etapa especial, porque a gente vem de uma vitória e o carro está evoluindo, mas também por ser a casa do do meu patrocinador, a Rede SIM, que tem o primeiro posto temático do Brasil de automobilismo bem na frente da entrada do autódromo".

"Inclusive, tem meu carro exposto no teto desse posto. Então, essa é uma etapa bem legal, com várias ativações. Meu objetivo lá é novamente subir ao pódio. Temos que melhorar um pouco a performance em classificações, que é muito importante para conseguir evoluir nas corridas, mas estou muito confiante".

"Da pista em si, acho que tem pouco para falar, não é? Ela não mudou muito desde a última vez em que a gente andou e corri lá recentemente de Endurance. E por ela ser pequena, os tempos de volta são muito próximos. Então, temos de estar atentos aos detalhes para otimizar tudo e aproveitar as oportunidades".

A classificação no sábado e as corridas no domingo têm transmissão ao vivo do Motorsport.com e da Motorsport.tv.

