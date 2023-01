KTF Sports segue com Felipe Baptista na Stock Car Pro Series 2023

Carregar reprodutor de áudio

A KTF Sports, uma das principais equipes da Stock Car Pro Series, anunciou na tarde desta segunda-feira (23) mais um nome para compor o seu line-up de pilotos para a temporada 2023.

O jovem Felipe Baptista, vencedor e pole position da última etapa do Campeonato 2022, seguirá por mais uma temporada na equipe que o revelou para a categoria.

Baptista, uma das grandes revelações dos últimos anos da Stock Pro Series, construiu uma verdadeira história de sucesso com a KTF Sports.

Após ter vencido o reality show Next Season, em 2020, e ter conseguido uma vaga para competir naquele ano pela Stock Light, o jovem, atualmente com 19 anos, não mais deixou a equipe. Naquela temporada ele chegou ao título da divisão Rookie da Stock Light e, em 2021, sagrou-se campeão geral da Stock Light.

Devido ao grande sucesso na categoria de acesso Baptista permaneceu na KTF Sports para a temporada 2022 quando, então, fez a sua estreia na Stock Pro Series. Com um retrospecto de resultados invejáveis o piloto não demorou muito para se adaptar ao novo equipamento e logo aparecia nas brigas diretas pelas posições de destaque nas corridas.

Vivenciando um ano de aprendizado o piloto mostrou toda a sua evolução na última etapa do ano quando, em Interlagos, fez a pole-position, venceu a corrida e foi o maior pontuador da etapa.

Felipe Baptista, anunciado hoje, se junta aos já anunciados Cacá Bueno e Rodrigo Baptista nos cockpits dos carros da equipe na Stock Pro Series. Nos próximos dias o quarto piloto do time na temporada 2023 será revelado.

“Estou realmente muito feliz em anunciar que pelo quarto ano consecutivo irei competir com a KTF Sports. Construímos uma união muito forte que, hoje em dia, podemos chamar até mesmo de familiar".

"Viemos de temporadas com vitórias, títulos e uma parceria que criou uma grande sinergia entre nós. Temos um retrospecto de muitas coisas boas, crescimento aos longo do tempo e, estou certo, estamos prontos para estarmos constantemente na luta pelas primeiras posições e, consequentemente, brigarmos pelo título ao fim da temporada”, comentou o piloto.

Enzo Bortoleto, CEO da KTF Sports, está animado com a permanência do jovem piloto na escuderia.

“A história do Felipe na KTF se confunde com a própria história da equipe. Ele cresceu conosco e coube a nós irmos aperfeiçoando as suas técnicas para levá-lo a resultados cada vez mais consistentes".

"Renovar seu contrato por mais uma temporada é o sinal de que criamos, além de tudo, uma grande sinergia. Com trabalho e desenvolvimento mútuo estou certo de que ele está pronto para lutar constantemente pelas primeiras posições”, contou o representante do time.

