Recém-coroado bicampeão da Stock Car, Rubens Barrichello reencontrou outra grande estrela do automobilismo mundial neste começo de semana: trata-se de Jenson Button, companheiro do brasileiro nas equipes Honda (2006 a 2008) e Brawn GP (2009) na Fórmula 1.

'Rubinho' inclusive batalhou pelo título de 2009 contra Button, mas a taça acabou ficando com o britânico, que se aposentou da categoria máxima do automobilismo mundial no fim de 2016 depois de longa passagem pela McLaren após o título com a equipe dirigida por Ross Brawn.

Em 2017, Button ainda disputou o GP de Mônaco na McLaren do espanhol Fernando Alonso, que disputava as 500 Milhas de Indianápolis. Barrichello, por sua vez, deixou a elite global do esporte a motor no fim de 2011, depois de dois anos na Williams.

Após breve passagem pela IndyCar, o brasileiro mudou seu foco para a Stock, conquistando o título de 2014. A busca pelo bicampeonato foi longa, mas a glória finalmente chegou em 2022, quando Rubinho superou o tricampeão Daniel Serra e Gabriel Casagrande, vencedor da Stock Car 2021.

Em 2023, Barrichello tentará o terceiro título. Do outro lado do Atlântico, Button, chamado de "amigo" e "irmão" por Rubens, será um dos pilotos do carro que representará a NASCAR nas 24 Horas de Le Mans, ao lado da lenda norte-americana Jimmie Johnson.

De qualquer forma, segundo Rubinho, foi feito o convite para que Jenson corra pela Stock Car no Brasil. Foi o que Barrichello comentou em sua postagem ao lado de Button. "Pra Stock já convidei", afirmou Rubens a um internauta que perguntou sobre uma possível parceria entre os dois em 2023.

Entretanto, a categoria brasileira não terá a disputa da famosa 'Corrida de Duplas' neste ano: o Motorsport.com apurou que, em função do início tardio da temporada 2023 (a partir de abril), a presença de astros do esporte a motor internacional no País ficaria praticamente inviabilizada, uma vez que a maioria dos campeonatos estrangeiros de automobilismo já estarão em pleno andamento.

