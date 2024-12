A TOYOTA GAZOO Racing encerra mais uma temporada na Stock Car neste final de semana com a disputa da etapa de Interlagos, a 12ª do campeonato. E, junto da rodada dupla final em São Paulo (SP), Arthur Leist vai completar seu primeiro ano como piloto titular da mais importante categoria do automobilismo brasileiro. E para isso, o gaúcho espera ter um desempenho para brigar pelas primeiras posições.

Leist teve uma primeira temporada de aprendizado na Stock Car, e obteve bons resultados, sobretudo a partir da segunda metade do campeonato. O dono do Toyota Corolla número 81 foi o maior pontuador na etapa de Belo Horizonte e soma três top 5 na temporada, além de uma vitória na pista em Buenos Aires. Com este retrospecto, o gaúcho quer encerrar o ano brigando por um lugar no pódio nas corridas.

“A gente evoluiu muito durante a temporada e os resultados mostram isso. Quero encerrar este meu primeiro ano como titular na Stock Car brigando na frente. Passamos muito perto disso em Belo Horizonte, na Argentina e no Uruguai, e um pódio em Interlagos nos fará terminar 2024 da melhor forma possível”, disse Arthur Leist.

A programação da Stock Car em São Paulo será aberta na sexta-feira com os dois treinos livres do final de semana. O sábado é reservado para a classificação, com início às 9h40, e para a corrida Sprint, às 16h. A decisão da temporada 2024 será disputada no domingo, com largada às 14h30, e transmissão da Motorsport.tv Brasil.

