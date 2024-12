O fim de semana do sonhado título da Stock Car pode ter chegado para Júlio Campos. Neste fim de semana, a maior categoria do país realiza, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP), a grande decisão da temporada 2024.

Para o piloto da Pole Motorsport, a grande final representa a chance de conquistar um título inédito: o competidor do Chevrolet Cruze #4 chega à capital paulista na vice-liderança da tabela, a 34 pontos da liderança, com 137 pontos ainda em disputa ao longo do fim de semana.

Além da disputa do título, o fim de campeonato em São Paulo será cheio de aspectos especiais: na corrida sprint, a primeira da 12ª e última etapa do ano, Campos completará 300 largadas na categoria, que fará sua última prova com um carro de modelo sedan - a partir de 2025, as máquinas serão inspiradas em veículos do tipo SUV. E com duas vitórias e três pódios conquistados até aqui, Campos sabe que a chance de título é real, mas dependerá de muito trabalho para se tornar realidade.

“Vai ser uma das decisões de título mais duras e espetaculares da história da Stock Car”, previu o curitibano. “Tem muita gente envolvida, num campeonato cheio de nuances dentro e fora da pista. Interlagos é um circuito que dispensa apresentações. Com ou sem o título, estou muito feliz pelo trabalho que temos desenvolvido com a Pole Motorsport".

"Temos tido uma campanha conjunta fantástica até aqui e fechar o com o título seria um encerramento dos sonhos. Vamos batalhar volta após volta para isso desde os treinos livres e, se tudo der certo, terminar o fim de semana comemorando a realização deste sonho”, finalizou.

A programação da grande final da Stock Car terá, no sábado (14), a disputa da classificação às 9h40 e da corrida sprint às 16h. No domingo (15), a corrida decisiva do ano inicia às 14h30. A Motorsport.tv Brasil transmite ao vivo as emoções da final.

