A temporada de 2024 foi marcante para Enzo Elias por inúmeros motivos e neste fim de semana, durante a Super Final em Interlagos, mais um motivo pode ser adicionado à lista.

No ano que conquistou sua primeira vitória como piloto titular da principal categoria do automobilismo nacional e subiu ao pódio em outras três oportunidades, o brasiliense apoiado pelo Banco BRB briga para encerrar sua segunda temporada completa na Stock Car no top 10 da tabela de classificação.

O objetivo poderia ser ainda maior para a jornada nos 4.309m do principal palco do automobilismo brasileiro, mas um toque na penúltima etapa tirou as chances do primeiro vencedor da história da Stock Car no Uruguai de chegar disputando o título na capital paulista.

Ainda assim, Elias aposta na eficiência apresentada durante a terceira etapa da temporada que também aconteceu em Interlagos, como um trunfo na briga pelo top 10. Atualmente na 12ª posição com 643 pontos conquistados, Enzo está apenas 9 pontos atrás do grupo dos dez primeiros do campeonato. O último encontro do ano distribui 137 pontos em São Paulo.

“Etapa final chegando e infelizmente não chegamos na posição que gostaríamos. Estávamos na briga para chegar em Interlagos brigando pelo título, mas um incidente que sobrou para mim em Goiânia fez isso tudo ir por água abaixo. São coisas de corrida que acontecem e nós vamos entender o que poderia ter sido feito diferente ao longo do ano".

"Agora a nossa briga é para terminar a temporada no top10, posição que estivemos durante toda a temporada e vamos continuar lutando por isso em Interlagos. Na primeira passagem por São Paulo no ano nosso rendimento foi muito bom, então espero repetir o desempenho para encerrar a temporada com chave de ouro".

"É uma forma de coroar o ótimo trabalho da temporada e mostrar que poderíamos estar ainda mais na frente na tabela se não fossem alguns infortúnios ao longo do caminho".

A programação em Interlagos prevê um shakedown e dois treinos livres na sexta-feira, seguidos pela classificação e a corrida Sprint no sábado. No domingo a temporada se encerra com a corrida principal. A Stock Car tem transmissão da Motorsport.tv Brasil.

