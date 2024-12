Em meio à polêmica dos pneus da Stock Car, o pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) decidiu, nesta terça-feira, que o julgamento do caso -- utilização de compostos 'alterados' na etapa do Velopark (RS) -- retorna à primeira instância, com a pontuação do campeonato voltando a considerar o cenário em que foram desclassificados os pilotos Felipe Massa e Rafael Suzuki, da TMG, e Felipe Baptista e Enzo Elias, da equipe co-irmã Crown Racing.

Com isso, Baptista é o maior impactado e 'despenca' na tabela, que volta a ter Gabriel Casagrande, da A.Mattheis Vogel, como líder -- Julio Campos, da Pole Motorsport, passa a ser o segundo colocado antes da final do campeonato, disputada no próximo fim de semana no Autódromo José Carlos Pace.

Veja os candidatos ao título na tabela atualizada da Stock Car:

1 Gabriel Casagrande A.Mattheis Vogel 815 pontos 2 Julio Campos Pole Motorsport 781 3 Dudu Barrichello Full Time Sports 779 4 Ricardo Zonta RCM 774 5 Felipe Massa TMG Racing 773 6 Bruno Baptista RCM 744 7 Felipe Baptista Crown Racing 714 8 Daniel Serra RC 710 9 Rafael Suzuki TMG Racing 699

Como a decisão final sobre o caso ainda terá de passar pela primeira e segunda instâncias, a temporada deve ser encerrada na pista de Interlagos sem um resultado final, dada a falta de tempo hábil para os tais julgamentos.

O Motorsport.com apurou que os membros do tribunal desejam que o primeiro julgamento aconteça nesta semana e o segundo na semana que vem, de modo que a decisão fique sub judice o menor tempo possível. A reportagem, porém, soube que isso depende de concordância unânime dos membros dos dois tribunais, dos recorrentes e também dos recorridos -- ou seja, ainda há arestas a se aparar na polêmica.

Entenda a controvérsia dos pneus do Velopark

Os pneus de chuva utilizados na classificação foram confiscados e enviados para a Coreia do Sul, sede da Hankook, fornecedora oficial da Stock Car, para que o laboratório da companhia analisasse se os compostos dos carros de Massa, Suzuki, Baptista e Elias foram modificados.

O laudo comparou as borrachas em questão a outras 'apreendidas' junto a outra equipe e verificou menor ‘dureza’ dos pneus de TMG e Crown, em correlação direta com o aumento da composição química neles identificada, além de alterações na viscoelasticidade em média 39,7% abaixo dos índices regulares.

De posse do parecer, a CBA desclassificou os carros das duas equipes. Entretanto, no dia 21 de novembro, o STJD 'absolveu' as equipes co-irmãs. Na ocasião, segundo apurado pelo Motorsport.com, o mérito da questão não chegou a ser julgado, isso porque questões processuais, como formatação de provas contra as duas equipes, não estavam em conformidade, conforme apontaram os advogados. Agora, nova reviravolta.

