Chegou a hora! A Stock Car Pro Series volta a acelerar neste fim de semana, retornando ao Autódromo de Interlagos para a Super Final da temporada 2024!

Interlagos recebe a Stock pela segunda vez em 2024 para a decisão do campeonato, com nove pilotos ainda vivos na briga pelo título.

No passo atual, em meio à polêmica dos pneus da etapa do Velopark, Gabriel Casagrande está na liderança com 815 pontos. Júlio Campos é o segundo colocado com 781, contra 799 de Dudu Barrichello, 774 de Ricardo Zonta e 773 de Felipe Massa. Mais distantes, mas ainda vivos na disputa, estão Bruno Baptista (744), Felipe Baptista (714), Daniel Serra (710) e Rafael Suzuki (699).

Como sempre, o Motorsport.com trará a cobertura completa do evento, que também conta com transmissão ao vivo do treino da classificação e de todas as corridas.

Confira os horários:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Shakedown Sexta-feira 09h20 - Treino Livre 1 Sexta-feira 10h50 - Treino Livre 2 Sexta-feira 14h45 - Classificação Sábado 09h40 Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil Corrida 1 (30 minutos + 1 volta) Sábado 16h00 Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil Corrida 2 (50 minutos + 1 volta) Domingo 14h30 Motorsport.com e Motorsport.tv Brasils

BORTOLETO ESTREIA NA SAUBER, o RISCO de Hamilton, FRAQUEZA de Norris, Russell EM XEQUE! Com R.MOLINA

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #312 - Ricardo Molina: estreia de Bortoleto na Sauber, RISCO de Hamilton, FRAGILIDADE de Lando

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!