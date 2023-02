Lucas Kohl estreia na Stock Car em 2023 pela equipe Hot Car

Carregar reprodutor de áudio

A equipe Hot Car Competições terá uma das duplas mais jovens de todo o grid da Stock Car Pro Series. O time chefiado por Babi Rodrigues promoverá a estreia do piloto gaúcho Lucas Kohl, de 24 anos, na principal categoria do automobilismo brasileiro.

Residente em Santa Cruz do Sul (RS), Lucas tem passagens pelo automobilismo norte-americano e na última temporada disputou a Stock Series, último degrau antes da categoria principal. Conquistou três pódios e uma vitória e vem para reforçar o status do time com aposta em outro jovem talento.

“Estou curioso e empolgado. Não sei muito o que esperar, porque nunca andei no carro da categoria principal. Então vai ser uma temporada de muitas novidades e descobertas. Meu objetivo é aprender, melhorar e entrar no ritmo do carro o mais breve possível. A equipe é muito qualificada, sabe o caminho e tenho certeza de que todos no time vão me auxiliar muito nesta caminhada”, afirmou o gaúcho.

Com 24 anos – completa 25 no início de maio - e estreando na Stock Car, Kohl se junta a Gaetano di Mauro, de 25, mas que vai para sua quinta temporada na principal categoria do país, formando a dupla mais jovem de todo o grid.

“A Hot Car vai ganhar muito com a chegada do Lucas e do Gaetano, e estou certa de que será uma excelente dupla. O Lucas está começando sua carreira na Stock Car Pro Series, é um jovem muito interessado, ambicioso e também talentoso. Ao lado do Gaetano, tenho certeza que ele vai apresentar uma evolução muito grande cada vez que entrar no carro”, afirmou Babi. O campeonato 2023 da Stock Car Pro Series começa em Goiânia (GO) no dia 2 de abril. A temporada terá 12 etapas.

