Carregar reprodutor de áudio

Depois de construir o que foi seu melhor ano na Stock Car Pro Series até agora, Gaetano di Mauro mudou de casa para a temporada 2023. Após duas temporadas na KTF Sports, o paulista de 25 anos agora vai defender a Hot Car Competições, equipe baseada em Cajamar (SP) e liderada por Babi Rodrigues.

Dono de uma jornada notável que muitas vezes o colocou em quarto no campeonato, com direito inclusive à primeira vitória na categoria — na sexta etapa do campeonato, disputada no Velopark (RS) —, di Mauro deixou claro: a meta é estar no top 5 do início ao fim desta nova temporada 2023.

“A ideia é continuar fazendo um trabalho de formiguinha, subir e caminhando aos poucos para construir nosso império. É seguir a linha de pensamento e manter nosso estilo de corrida, o que nos colocou em quarto durante boa parte do campeonato do ano passado. Agora, com uma equipe diferente, novos ares, estratégias diferentes, vamos brigar na frente também”, disse o piloto, que conquistou quatro pódios e terminou 2022 em 11º na tabela.

Sobre as metas para a temporada que está por vir, di Mauro entende que as novidades que serão implementadas na categoria, como por exemplo a chegada da Hankook como nova fornecedora de pneus, podem ser determinantes.

“É difícil falar antes da hora, temos de entender em que pé estaremos na primeira corrida. Mas, como objetivo pessoal, quero terminar a temporada entre os cinco primeiros. Sei que vai ser um ano de muitas mudanças na categoria, com pneus diferentes, muita coisa nova, mas acredito que, se sair na frente, temos tudo para mantermos no top 5”, comentou.

Harmonia logo de cara

Gaetano vai trabalhar sob os comandos de Babi Rodrigues, a primeira mulher chefe de equipe na Stock Car. A Hot Car vem da conquista de uma vitória, com Felipe Lapenna no Velocitta, em setembro, e agora di Mauro chega para trazer a perspectiva de mais triunfos para a equipe fundada pelo saudoso Amadeu Rodrigues.

Sobre o ambiente em sua nova casa, o paulista foi só elogios: “Estou muito contente por esse meu novo desafio. Fui muito bem recebido por todo o time da Hot Car, pelos mecânicos, pela Babi. São pessoas que supermotivadoras e se dedicam 100% ao que estão fazendo, da mesma forma com que eu. Agora é unir as forças de todo mundo para tentar algo maior. Esse é meu objetivo, e tenho certeza de que nós juntos vamos fazer um grande trabalho nesse ano”, finalizou o dono do Chevrolet Cruze #11.

A temporada 2023 da Stock Car está marcada para começar em 2 de abril com a disputa da etapa de Goiânia, no Autódromo Internacional Ayrton Senna.

Gaetano Di Mauro

Idade: 25 anos (01/07/1997)

Nascido em: São Paulo (SP)

Estreia: 9 de dezembro de 2018, Interlagos (SP)

Número: 11

Vitórias: 1

Pódios: 5

Corridas: 87

2022: 11º colocado no campeonato

Equipe: Hot Car Competições

Sede: Cajamar (SP)

Chefe: Babi Rodrigues

McLaren-RBR? E a Honda? Carro nasce INCOMPLETO, Alpine VAZA, Aston agressiva e a Williams da F1 2023

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast #217 – Como serão as batalhas internas das equipes na F1 2023? ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music