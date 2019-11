Mais velho do grid, Tuca Antoniazi estreia na Stock Car em Goiânia

Tuca Antoniazi foi confirmado pela equipe Hot Car Competições para a etapa de Goiânia da Stock Car no próximo fim de semana. Ele será o piloto mais velho do grid, mas fará sua estreia na principal categoria do automobilismo brasileiro.

O gaúcho de 47 anos será o companheiro de equipe de Rafael Suzuki na equipe comandada por Amadeu Rodrigues.

“Chegamos a um acordo com o Tuca, que se mostrou muito interessado e focado em fazer um bom trabalho, de olho já em um lugar para permanecer na Stock Car em 2020. Nossas conversas foram boas, ele tem uma boa experiência na Stock Light e esperamos promover uma boa estreia para ele em Goiânia, com ênfase principalmente no aprendizado dele”, destaca Amadeu.

Antoniazi tem experiência em várias categorias do automobilismo. Começou no motocross, chegou ao título da Stock Paulista em 2018 e desde 2017 disputa a Stock Light. Sua chegada o torna o piloto mais velho do grid, superando Rubens Barrichello por três meses: o campeão de 2014 é de 23 de maio de 1972, enquanto Tuca nasceu em 24 de janeiro do mesmo ano.

“Desde a primeira vez que me sentei em um carro de corrida, meu sonho era correr na Stock Car. Não consigo colocar em palavras o quanto estou feliz pela receptividade do Amadeu e da equipe Hot Car, e espero fazer jus à expectativa do time fazendo um bom trabalho e aprendendo o máximo que eu puder”, disse Antoniazi.

Temporada histórica

