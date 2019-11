Pilotos e representantes de equipes se reuniram na manhã desta terça-feira em São Paulo, mas não para organizar uma corrida, como de costume. A ocasião foi o último adeus a Tuka Rocha, uma das vítimas fatais do acidente aéreo ocorrido na última quinta-feira, em Maraú, na Bahia.

Além daqueles que tinham vínculo profissional, parentes, amigos e fãs estiveram presentes no Cemitério do Morumby, para o velório e enterro do piloto. Na capela, o capacete de Tuka, junto com uma foto de sorriso aberto, recebia aqueles que gostariam de dar um último adeus ou fazer uma oração.

Entre aqueles conhecidos do grande público, os pilotos da Stock Car Nelsinho Piquet, Rubens Barrichello, Thiago Camilo, entre outros, assim como a promessa brasileira para a F1, Caio Collet. Representantes de equipes e categorias em que Tuka fez parte também compareceram. O salão que compreendia o local do velório e uma ante-sala foi tomado de coroas de flores e com o passar da manhã foi ficando pequeno com a chegada de mais pessoas.

Entre os assuntos, o coração, a alegria de viver e, principalmente, o legado de Tuka Rocha, que ficará eternizado no coração daqueles que conviveram com ele.

“É difícil você ver um amigo partir desta forma, cheio de saúde, um cara que tinha muito pela frente”, disse Thiago Camilo emocionado. “Cresci com ele, era meu amigo de infância, dividimos muitos momentos de alegria durante essa passagem dele por aqui.”

“O Tuka deixa um exemplo muito grande de carinho, simplicidade, um cara sempre muito alto astral, dentro e fora das pistas, que sempre lutou para se manter no automobilismo com falta de patrocínio.”

“É tão doído de entender quando perdemos um ente querido”, disse Rubens Barrichello. "Então, não sei a dor dos pais, mas é algo tão distante da realidade, perder um amigo mais jovem, é muito mais fácil aqueles mais antigos partirem antes.”

Pontualmente às 11h30, o reverendo da Catedral Anglicana, Aldo Quintão, tomou a palavra para orações e para também passar uma mensagem de conforto, especialmente aos pais de Tuka. Quintão, exaltou aquilo que o piloto mais fazia, a demonstração do amor pela vida, passando a mensagem de que neste momento ele estaria sendo recebido por Deus de braços abertos.

Em seguida, o caixão foi levado ao local do enterro, em que o irmão de Tuka, Thiago Rocha, deu a última mensagem, pedindo às pessoas que guardassem a imagem do “sorriso no rosto” de Tuka, antes de uma forte salva de palmas por todos os presentes.

Também amigo próximo de Tuka, Nelsinho Piquet era um dos mais emocionados: "Tuka sempre fez o que amava, sendo pilotando ou ensinando”, afirmou. “Tudo o que ele recebia, ele repassava. Ele sempre foi muito grato pelo esporte e certamente continuaria fazendo o que estava fazendo durante muitos anos."

"O esporte nos dá alegrias e você tem que dar de volta para as pessoas, não estou falando do lado financeiro, mas também em inspiração, e ele fazia o que amava, sempre foi um cara feliz e sorridente.”

“Acho que temos que aprender com ele a como aproveitar a vida. Com ele, não tinha estresse, não tinha maldade, com ele, tudo era bom e tranquilo. Ele amava tanto o que fazia que, mesmo eu sabendo que ele estava passando algumas frustrações de corrida, de não estar no lugar certo e na hora certa, ele estava envolvido e ajudando.”

Projeto para eternizá-lo

Entre os presentes, era unânime que Tuka amava ensinar crianças a correr de kart. Em relação a isso, Barrichello e Camilo dão indícios de que podem começar um movimento que possa resultar em algum projeto para manter viva a vocação do Brasil no automobilismo.

“Temos um grupo que ele fazia parte e eu queria bolar algo para eternizá-lo", disse Rubinho. "O Tuka tinha um amor tão grande pelas pessoas, que é isso que vai eternizar. Todo esse trabalho que ele estava fazendo pelas crianças no kart pode fazer o Brasil ter um piloto na F1. Temos que dar continuidade disso, de alguma forma.“

“O que fica é o principal objetivo dele, que era esse carinho com as crianças" afirmou Camilo. "Ele fazia um esforço tão grande com esse projeto de kart que espero que isso continue, de alguma forma, junto com o Instituto Ayrton Senna. Sei que uma das vontades dele era ter o Troféu Ayrton Senna de Kart e vamos batalhar bastante para conseguir realizar esse objetivo”, finalizou Camilo.

Confira as imagens da carreira de Tuka Rocha