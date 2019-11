Tão logo a notícia do acidente aéreo da última quinta-feira começou a circular, e a informação era que Christiano Chiaradia Alcoba Rocha, 36 anos, conhecido como Tuka Rocha, piloto multicampeão no kartismo brasileiro, com passagens por Stock Car e categorias internacionais, tinha o corpo mais queimado entre os passageiros.

Familiares e amigos próximos tinham a certeza de que o paulistano tinha tentado salvar outros feridos. Relatos dos sobreviventes e da família confirmaram depois se tratar de verdade, conforme apurou o Motorsport.com, que agora descreve os fatos trágicos que aconteceram desde a última quinta-feira.

O VOO DE 14 DE NOVEMBRO DE 2019

A viagem da última quinta-feira não era eventual. Não aconteceu por acaso. Fazia parte de uma rotina realizada por um grupo de amigos próximos. Tuka Rocha era amigo íntimo de Eduardo Mussi, dono da casa em Maraú, Bahia, para onde se dirigiam após decolarem em Jundiaí em um jato bimotor, modelo Cessna C550, fabricado em 1981, capaz de realizar a viagem sem escalas.

Os encontros na Bahia eram frequentes. Além de Tuka e Eduardo, Marcelo Constantino, outro amigo próximo, estava no voo. Eles formavam um grupo muito próximo, entre 12 e 15 pessoas, que constantemente se encontravam em São Paulo como uma "Turma do Boteco", com paposem bares ou nas casas dos integrantes. Xandinho Negrão, piloto de Endurance, e Marcos Gomes, campeão da Stock Car em 2015, por exemplo, fazem parte do grupo, tanto que Marina Ruy Barbosa, esposa de Xandinho, expressou-se devastada pela morte de Maysa Mussi, esposa de Eduardo, primeira vítima da tragédia.

Marina Ruy Barbosa presta homenagem a Tuka Rocha no Instagram Photo by: Arquivo pessoal

RELAÇÃO COM CRIANÇAS E A DEVOÇÃO A COSME E DAMIÃO

Tuka Rocha era apaixonado por crianças. "Ele mesmo era um 'meninão' alegre e de energia do bem. Talvez daí viesse o carinho com as crianças", disse uma amiga ao Motorsport.com. O piloto era responsável pela Tuka Racing School, curso de pilotagem infantil apoiado pelo Instituto Ayrton Senna e Curso Oficial da FASP. O Instituto, inclusive, autorizou de forma oficial que Tuka utilizasse a imagem do Senninha, personagem inspirado no tricampeão mundial, Ayrton Senna.

A relação do paulistano, inclusive, contava com a fé e religião. Tuka Rocha era devoto de Cosme e Damião, santos padroeiros das crianças. A devoção com os santos irmãos começou de forma quase poética no primeiro brasileiro de kart vencido por Tuka, justamente na Bahia. No box da equipe de kart de Tuka havia uma imagem de São Cosme e São Damião. Desde então, passou a usar a imagem dos santos junto a si.

No grave acidente que sofreu na Stock Car, em 2011, no Rio de Janeiro, quando o carro pegou fogo e ele teve de abrir a porta e pular em plena reta com a prova em andamento, a imagem de Cosme e Damião não derreteu. Então, com a fé ainda mais reforçada, pintou a imagem dos santos em seu capacete.

Tuka Rocha era apoiador do Instituto Ayrton Senna Photo by: Arquivo pessoal

"DUDUZINHO"

A última postagem de Tuka Rocha antes do acidente foi a de um garoto identificado como Duduzinho. A foto, no caso, foi registrada no próprio avião.

Trata-se de Eduardo Brandão, de 6 anos. Duduzinho é filho de Eduardo Elias, que continua internado e Marcela Brandão Elias, que faleceu no momento do acidente. Ele também é sobrinho de Maysa Marques Mussi, de 27 anos, esposa de Eduardo Mussi. O casamento dos dois aconteceu há cerca de três meses e Tuka Rocha foi padrinho do casal.

O piloto conheceu o menino diante do contato constante com os amigos e viagens juntas. E após o acidente ajudou a remover o garoto do avião incendiado. Duduzinho segue internado e seu estado também é grave.

A comoção com a morte de Tuka foi imensa no ambiente do automobilismo. Diversos pilotos se manifestaram. Em seu instagram, Felipe Massa mencionou a tentativa de salvar Duduzinho.

