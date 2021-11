Há quatro anos, o gaúcho João Henrique Brustolin pensou em homenagear Felipe Massa, o piloto preferido dele. O jovem de 19 anos reproduziu nos mínimos detalhes a Williams FW40 de 2017, numa escala 1:6, carro com que Felipe se despediu da Fórmula 1 no GP de Abu Dhabi daquele ano, após 15 temporadas na principal categoria do automobilismo mundial. A ideia ficou ainda mais especial, porque a miniatura foi toda feita em papelão.

No início desse ano, João Henrique terminou o projeto, que demorou um ano para ser executado de forma totalmente artesanal.

"Eu me desafiei, estudei as dimensões do carro e tentei representá-lo da forma mais fiel possível, usando um material extremamente limitado. Tudo isso porque o Felipe foi o piloto que me fez fã de automobilismo, é o grande ídolo da minha infância", contou o estudante de design.

Mas faltava um último detalhe para que a obra-prima ficasse completa: conhecer Felipe e pegar o autógrafo dele. João Henrique fez contato com a equipe Lubrax | Podium Stock Car Team pelas redes sociais e conseguiu marcar o encontro na etapa de Santa Cruz do Sul.

"Estava ansioso demais, nem acredito que esse momento chegou", admitiu João Henrique, ao abraçar longamente Felipe Massa, que se impressionou com a riqueza de detalhes do carro.

"Esse carinho e dedicação do João Henrique são muito gratificantes. Só posso agradecer. O trabalho ficou incrível", afirmou Massa, admirando e tocando o carro com todo cuidado.

João ainda fez questão de levar todos os desenhos para contar a Felipe o passo a passo, desde o nascimento do projeto até o resultado final: "Foi o melhor dia da minha vida", resumiu João Henrique ao deixar o Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul com o sonho realizado.

