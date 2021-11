No último domingo, a Stock Car realizou sua penúltima etapa de 2021, com duas corridas em Santa Cruz do Sul (RS). O grande beneficiado foi Gabriel Casagrande, que aumentou sua vantagem para o vice-líder Daniel Serra, mas os vencedores das provas foram Thiago Camilo e Ricardo Maurício.

No caso de Camilo, a glória veio na disputa inaugural, em que venceu com autoridade após largar da pole position conquistada no sábado. Além disso, o piloto da Ipiranga Racing segue na briga pelo título, embora esteja relativamente distante de Casagrande e Serra na classificação da temporada.

De todo modo, Thiago segue otimista. “Ganhar o título é praticamente impossível, mas não é impossível, já que o Ricardo Mauricio, esse ano, conseguiu uma pole e duas vitórias em um fim de semana. Enquanto houver uma chance, a gente vai lutar", afirmou o dono do Toyota Corolla #21.

"De todo modo, o mais importante foi fazer a pole e vencer uma corrida em condições duríssimas, com um calor bem maior que o de sábado, com o asfalto tremendamente abrasivo e um desgaste de pneus absurdo, nesse traçado que é um dos mais técnicos do Brasil", seguiu.

"Depois adotar uma estratégia diferenciada na segunda corrida e pontuar bem. Isso mostra que a equipe chegou ao fim do ano muito competitiva. Vamos com tudo”, completou Camilo, que fez sua 27ª pole, conquistou a 36ª vitória e foi o maior pontuador da etapa, com direito a volta mais rápida.

No caso de Maurício, a vitória na segunda corrida foi especialmente celebrada também em função do que ocorreu na disputa inaugural, quando o piloto da Eurofarma-RC teve um furo de pneu logo no começo.

“Não foi tudo do jeito que a gente queria. Lógico que tínhamos vários cenários na cabeça e um deles era esse, mas estávamos bem na corrida 1, logo atrás do Casagrande, na sexta posição... e aí eu devo ter pego algum buraco, alguma coisa que danificou o pneu dianteiro", disse o tricampeão da Stock.

"Estourou logo no começo, aí a estratégia foi completamente diferente: abortar a primeira corrida, poupar o máximo de equipamento...", seguiu 'Ricardinho', que conquistou seu terceiro título na temporada passada.

"No carro, a gente acabou preservando demais na traseira e ele ficou muito dianteiro no começo da corrida, mas a gente conseguiu parar nos boxes, trocar pneu, abastecer e mexer um pouquinho no carro, aí ele ficou muito bom para a segunda corrida”, explicou ao SporTV após a etapa.

“A gente tem que ter vários cenários, na verdade. Um dos cenários era esse: parar no final, ficar esperando o tempo passar para calçar pneu e ter bons pneus, mas eu também tive muita sorte de evitar os acidentes durante a prova, porque foram vários."

“Eu estou fora do campeonato (briga pelo título), mas acho que o importante é ganhar mais uma prova. Já temos seis (vitórias) esse ano, mas estou muito grato pelo campeonato que tive, apesar das muitas quebras e dos muitos problemas. Tive Covid-19 (na primeira etapa de Interlagos), mas a gente ainda está competitivo. Na última etapa, todo mundo vai de igual para igual, sem peso, e quem sabe a gente consegue mais uma vitória para fechar bem o ano”, encerrou.

Veja como foi a etapa de Santa Cruz do Sul

