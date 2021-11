Neste domingo (210 aconteceu a penúltima etapa do campeonato de 2021 da Stock Car, em Santa Cruz do Sul. Thiago Camilo e Ricardo Maurício saíram como os vencedores da rodada, mas quem também tem um sorriso de orelha a orelha é Gabriel Casagrande.

O piloto do carro #83 não conquistou pódio pela primeira vez no ano, mesmo assim, parte para a grande final em Interlagos com uma boa vantagem sobre o segundo colocado, Daniel Serra. Após os descartes, Casagrande tem 336 pontos, contra 311 de Serrinha.

Ao contrário do que acontecia nos últimos anos, a etapa de São Paulo, no dia 12 de dezembro será uma rodada dupla, e não corrida única, distribuindo a mesma pontuação como em um evento ‘normal’ de 2021, com a corrida 1 oferecendo 30 pontos ao vencedor e a segunda 24 e sem mais nenhum descarte a ser aplicado.

Confira como está a classificação (com descartes aplicados)

Posição Piloto Pontos 1 Gabriel Casagrande 336 2 Daniel Serra 311 3 Thiago Camilo 280 4 Rubens Barrichello 279 5 Ricardo Zonta 277 6 Ricardo Maurício 267 7 Cesar Ramos 245 8 Allam Khodair 239 9 Átila Abreu 232 10 Diego Nunes 215 11 Denis Navarro 206 12 Bruno Baptista 198 13 Marcos Gomes 186 14 Rafael Suzuki 185 15 Guilherme Salas 180 16 Julio Campos 167 17 Cacá Bueno 155 18 Gaetano Di Mauro 153 19 Galid Osman 121 20 Lucas Foresti 113

Veja como foi a etapa de Santa Cruz do Sul

