Carregar reprodutor de áudio

O argentino Matías Rossi mostrou que vem forte para disputar as primeiras colocações na Stock Car. Estreando pela equipe AMattheis Vogel, o 'Míssil' conquistou o segundo lugar no grid para a corrida deste domingo em Goiânia, largando ao lado do pole position Rubens Barrichello.

“Estou muito feliz. Foi um treino que, honestamente, não imaginei que seria assim. Tinha uma expectativa muito boa para minha estreia com a equipe, mas o segundo lugar superou minhas expectativas. Agradeço ao trabalho da AMattheis Vogel, que me recebeu muito bem”, disse Matías.

A classificação deste sábado teve um formato diferente em Goiânia. Os competidores foram divididos em nove grupos e cada piloto tinha três voltas cronometradas para cravar sua melhor marca. Diferentemente de outras etapas da categoria, não houve Q2 e Q3.

“É uma pista complicada para todos, por conta das mudanças de temperatura. Por coincidência, o pole e eu saímos para darmos as voltas no início da classificação. Estou muito feliz, agora vou trabalhar amanhã para brigar pela corrida”, afirmou Rossi, que repetiu seu melhor resultado de grid. A rodada dupla da Stock Car em Goiânia será iniciada às 15h neste domingo com transmissão ao vivo do Motorsport.com via Motorsport.tv.

Confira o grid de largada:

1 Rubens Barrichello (Full Time Sports/Corolla), 50.111

2 Matias Rossi (AMattheis Vogel Motorsport/Corolla), 50.256 a 0.145

3 Cesar Ramos (Ipiranga Racing/Corolla), 50.267 a 0.156

4 Ricardo Zonta (RCM Motorsport Corolla), 50.276 a 0.165

5 Julio Campos (Lubrax Podium Stock Car Team/Cruze), 50.331 a 0.220

6 Bruno Baptista (RCM Motorsport/Corolla), 50.354 a 0.243

7 Rafael Suzuki (Full Time Bassani/Corolla), 50.375 a 0.264

8 Tony Kanaan (Full Time Bassani/Corolla), 50.380 a 0.269

9 Ricardo Mauricio (Eurofarma-RC/Cruze), 50.399 a 0.288

10 Nelson Piquet Jr (Motul TMG Racing/Corolla), 50.411 a 0.300

11 Denis Navarro (Cavaleiro Sports/Cruze), 50.437 a 0.326

12 Gabriel Casagrande (AMattheis Vogel Motorsport/Cruze), 50.448 a 0.337

13 Thiago Camilo (Ipiranga Racing/Corolla), 50.453 a 0.342

14 Sergio Jimenez (Scuderia Chiarelli/Corolla), 50.459 a 0.348

15 Felipe Massa (Lubrax Podium Stock Car Team/Cruze), 50.475 a 0.364

16 Marcos Gomes (Cavaleiro Sports/Cruze), 50.513 a 0.402

17 Gaetano di Mauro (KTF Sports/Cruze), 50.527 a 0.416

18 Átila Abreu (Shell V-Power/Cruze), 50.531 a 0.420

19 Galid Osman (Shell V-Power/Cruze), 50.573 a 0.462

20 Diego Nunes (Blau Motorsport/Cruze), 50.578 a 0.467

21 Pedro Cardoso (Crown II Racing/Cruze), 50.585 a 0.474

22 Allam Khodair (Blau Motorsport/Cruze), 50.610 a 0.499

23 Guilherme Salas (KTF Racing/Cruze), 50.720 a 0.609

24 Gianluca Petecof (Full Time Sports/Corolla), 50.795 a 0.684

25 Felipe Lapenna (Hot Car Competições/Cruze), 50.835 a 0.724

26 Digo Baptista (Crown Racing/Cruze), 50.954 a 0.843

27 Cacá Bueno (Crown Racing/Cruze), 50.985 a 0.874

28 Beto Monteiro (Scuderia Chiarelli/Corolla), 50.987 a 0.876

29 Gustavo Frigotto (RKL Competições/Cruze), 51.027 a 0.916

30 Felipe Baptista (KTF Racing/Cruze), 51.034 a 0.923

31 Lucas Foresti (KTF Sports/Cruze), 51.098 a 0.987

32 André Moraes Jr (Hot Car Competições/Cruze), 51.212 a 1.101

33 Renato Braga (RKL Competições/Cruze), 51.231 a 1.120

34 Daniel Serra (Eurofarma-RC/Cruze), Sem Tempo

F1: LECLERC bate VERSTAPPEN e faz pole; tudo sobre a classificação no BAHREIN | Q4

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast - TELEMETRIA: Rico Penteado fala de pré-temporada e favoritos no Bahrein

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: