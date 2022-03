Carregar reprodutor de áudio

Cesar Ramos aproveitou as modificações aerodinâmicas adotadas pela Toyota, que melhoraram os desempenhos dos Corollas, para fazer um ótima classificação. O piloto da Ipiranga Racing largará em terceiro. Thiago Camilo, seu colega de equipe, realizou uma troca de motor e ficou com a 13ª posição na classificação.

Se no grid de São Paulo, na estreia do campeonato, Thiago Camilo, segundo, foi o único Toyota entre os oito primeiros, em Goiás a situação se inverteu: foram sete Corollas entre os oito primeiros, e a exceção foi o Cruze de Julio Campos, que larga em 5º.

“Estou bastante satisfeito com essa terceira colocação, acho que tirei tudo do carro na volta rápida. Talvez pelo fato de não ter andado no vácuo nos treinos livres, como muitos fizeram, tive uma certa vantagem na classificação, quando não valia andar no vácuo. Numa pista como essa, um anel externo, com muitas ultrapassagens o tempo todo, largar em terceiro me deixa realisticamente pensar na vitória”, avalia Ramos. Em São Paulo, o piloto não conseguiu completar a segunda prova e agora vai atrás de recuperar pontos perdidos.

César Ramos e Thiago Camilo Photo by: Duda Bairros

Thiago Camilo, que nos treinos livres de ontem e hoje de manhã ficou respectivamente em 29º e 24º, estava tendo muitos problemas com a performance do Corolla número 21. Por isso, seu carro teve o motor trocado para a classificação. A equipe teve pouco mais de duas horas para realizar a operação, e depois muita correria e suor, sob uma temperatura próxima dos 40 graus no box, o carro conseguiu alinhar.

“Claro que não é a posição em que eu queria largar, mas em relação ao que era meu carro de manhã e ao esforço extraordinário que a equipe fez para me botar no grid, o 13º lugar é o que foi possível. O desempenho melhorou, mas ainda está longe do ideal. Amanhã, mais que nunca, vamos ter que ser estratégicos para sair com bons pontos daqui”, disse Camilo.