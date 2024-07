A Stock Car Pro Series volta a Goiânia neste fim de semana e avança, no circuito misto de 3.835 metros, para a sexta etapa de 2024, entre os dias 27 e 28 de julho.

Marcada pelo equilíbrio e imprevisibilidade, a temporada tem sido empolgante. Até o momento, foram realizadas cinco rodadas, e os números registrados reforçam a condição da principal categoria brasileira de ser uma das mais competitivas do mundo.



Em dez corridas disputadas nas cinco rodadas duplas, a temporada registrou nove vencedores diferentes. O único competidor a subir ao topo do pódio duas vezes foi o paulista Gaetano Di Mauro, que triunfou na corrida principal de Interlagos e na sprint do Velocitta com o Chevrolet Cruze #11 da Cavaleiro Sports.



Além de Gaetano, já venceram em 2024: Rafael Suzuki, Felipe Baptista, Felipe Massa, Cesar Ramos, Dudu Barrichello, Bruno Baptista, Daniel Serra e Julio Campos. Outro destaque é a quantidade de pilotos que já subiram ao pódio neste ano: 15 competidores já terminaram no top-3, ou o correspondente a metade do grid. Quem lidera a estatística é justamente o líder da temporada, o jovem Felipe Baptista (Crown Racing), que escalou o pódio em quatro oportunidades.



Companheiros de equipe na TMG Racing, Felipe Massa e Rafael Suzuki têm três pódios cada, assim como Thiago Camilo (Ipiranga Racing). Gaetano soma dois pódios, tal qual Ricardo Zonta (RCM Motorsport), Ricardo Maurício (Eurofarma RC), Dudu Barrichello (Mobil Ale Full Time), Julio Campos (Pole Motorsport) e Enzo Elias (Crown Racing). Completam a lista Cesar Ramos (Ipiranga Racing), Bruno Baptista (RCM), Daniel Serra (Eurofarma RC), o atual campeão, Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel) e Felipe Fraga (Blau Motorsport), com um pódio para cada.

Alternância de líderes

Em cinco etapas concluídas, a temporada registrou cinco líderes diferentes. O desfecho da primeira etapa, em Goiânia, começou de forma positiva para o atual detentor do título. Gabriel Casagrande fechou o primeiro fim de semana de março na liderança do campeonato.



Em seguida, a tabela viu uma verdadeira gangorra na primeira posição: Julio Campos subiu para a ponta com o desfecho da rodada de Interlagos, enquanto Rafael Suzuki assumiu a liderança com o término da etapa de Cascavel (PR).



Dono de forte retrospecto no Autódromo Velocitta, com três vitórias, Ricardo Zonta tornou-se o quarto líder diferente depois da conclusão da segunda etapa do campeonato — iniciada em março e concluída em junho após a realização de corrida suspensa por conta do temporal na região de Mogi Guaçu. Naquele mesmo fim de semana, Felipe Baptista tomou o primeiro lugar e soma agora 451 pontos, contra 408 de Zonta e 406 de Campos.

Todos os vencedores da Stock Car Pro Series em 2024

Gaetano Di Mauro: 2

Rafael Suzuki, Felipe Baptista, Felipe Massa, Cesar Ramos, Dudu Barrichello, Bruno Baptista, Daniel Serra, Julio Campos: 1

Poles por piloto na temporada

Daniel Serra: 2

Felipe Baptista, Julio Campos e Marcos Gomes: 1

Pódios por piloto na temporada

Felipe Baptista: 4

Felipe Massa, Rafael Suzuki e Thiago Camilo: 3

Gaetano Di Mauro, Ricardo Zonta, Ricardo Maurício, Dudu Barrichello, Julio Campos e Enzo Elias: 2

Cesar Ramos, Bruno Baptista, Daniel Serra, Gabriel Casagrande e Felipe Fraga: 1

Pilotos que ocuparam a liderança na temporada

1ª etapa – Goiânia – Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel)

2ª etapa – Velocitta – Ricardo Zonta (RCM Motorsport)

3ª etapa – Interlagos – Julio Campos (Pole Motorsport)

4ª etapa – Cascavel – Rafael Suzuki (TMG Racing)

5ª etapa – Velocitta – Felipe Baptista (Crown Racing)

Programação e transmissão

Em fim de semana que trará à pista em Goiânia também a Fórmula 4 Brasil e a Stock Series, os trabalhos da Stock Car Pro começam na sexta-feira, quando serão realizados os treinos livres para a etapa, às 10h05 e às 13h50.



O sábado será intenso com a sessão classificatória que vai definir o grid de largada das duas provas da etapa, a partir de 11h25, enquanto a visitação aos boxes acontecerá às 12h40. E a corrida sprint, com 30 minutos mais 1 volta de duração, está marcada para começar às 15h30.



Cereja do bolo da nova jornada em Goiânia, o domingo traz uma nova visitação aos boxes, quando o fã pode conhecer de perto seu ídolo, ver os carros que vão acelerar na pista e até ganhar brindes, a partir de 11h40. E a prova principal que marcará a conclusão da etapa, com 50 minutos mais uma volta de duração, terá largada a partir de 14h.



A Stock Car Pro Series é transmitida ao vivo pelo canal oficial da categoria no YouTube, Band (TV aberta), SporTV (canal por assinatura), Motorsport.tv — atingindo mais de 150 países em cinco idiomas diferentes a cada etapa —, Motorsport.tv Brasil no YouTube, canal da Tribo do Gaules na Twitch, MAVTV Brasil Motorsports Network e MAVTV América do Norte.

