A Stock Car Pro Series terá um reencontro com um de seus campões em Interlagos, palco da terceira etapa da temporada de 2024. Marcos Gosmes está de volta à categoria e também para a KTF, equipe que competiu em 2019.

Falando com exclusividade ao Motorsport.com, o vencedor da taça de 2015 relatou como o convide para este retorno aconteceu.

“Eu estava em casa já, quase me sentindo totalmente aposentado da categoria”, disse Marquinho. “Esse ano já tinha acordo para correr no Brasileiro de Endurance e na Porsche Endurance também.”

“Mas recebi uma ligação do Enzo Bortoletto (CEO da KTF), ele já estava trabalhando alguns patrocinadores. E conversamos um pouco, ele me falou as condições, perguntei muito sobre a performance desse carro e, coincidentemente, é o chassi que eu corri na equipe em 2019, que a gente fez a pole aqui em Interlagos.”

Gomes revelou que o acordo com os patrocinadores permite, por enquanto, pensar apenas na etapa de Interlagos

“Então, aceitei o convite na hora. Infelizmente, ainda só para essa etapa, os patrocinadores são novos, não estavam na categoria ainda, Fortbras e a Menil, que são empresas de setor automotivo, de autopeças, coincidentemente de Ribeirão Preto também, que é a cidade onde eu nasci.”

“Então, tudo se encaixou, todo mundo fez um pouco de esforço para estar aqui. Vai depender de muita coisa para continuar o ano, principalmente os resultados, mas estou superanimado de voltar para a categoria, de ter essa chance ainda mais aqui em casa, em Interlagos, e trabalhar da melhor forma possível.”

Outra coincidência é a retomada da parceria com Cacá Bueno: “Em 2017 e 2018 fomos companheiros de equipe na CIMED, o Cacá é um cara superexperiente, entende muito do carro também, então vamos unir forças aí para os dois estarem na melhor posição possível.”

‘Troca’ esclarecedora

Antes de sair da Stock Car, Gomes passou as últimas quatro temporadas na Cavaleiro Sports, tendo em 2021 o seu melhor resultado com a equipe, a 11ª posição. No ano passado, vivendo má fase, uma troca deixaria claro que o problema não era o piloto.

“Na nona etapa do ano passado, que foi em Buenos Aires, eu quase anunciei minha aposentadoria. No meio da etapa, depois da classificação, a gente fez uma reunião dentro da equipe e o meu então companheiro, o Dênis Navarro, me cedeu o carro dele, para eu usar nas duas etapas seguintes, que eram Velocitta e Cascavel.”

“O negócio mudou da água para o vinho. Ficou claro ali que o meu carro era três ou quatro décimos mais lento que o dele, então eu fiquei aí três anos e meio, três anos e 10 corridas, guiando um carro três décimos mais lento do que o normal.”

“Então esses eram os pontos de interrogação, os resultados que eu tive poderiam ter sido bem melhores, e a minha vontade também de continuar na categoria também seria maior.”

“Até cheguei a tentar continuar na equipe, mas os custos de conseguir patrocínios estavam muito altos, acabei focando em outras atividades que eu tenho fora do automobilismo, e deixei um pouco de lado o projeto Stock Car.”

Gomes não fecha as portas para um retorno em 2025.

“Se eu tiver alguma oportunidade de voltar, com o carro novo, tudo bem. Esse convite veio numa boa hora, estou bem-preparado fisicamente, e quem sabe a gente tem uma boa surpresa por aí”, finalizou.

