Na primeira corrida do final de semana da Stock Car em Interlagos, Nelsinho Piquet superou os rivais e venceu tranquilamente, em seu primeiro triunfo na categoria. Mas, antes da parada, o piloto da Full Time teve uma grande disputa em pista com o pole da prova, César Ramos.

Após a prova, Nelsinho falou sobre o acerto do carro e elogiou César pela disputa limpa na pista.

"Não diria que eu estava batendo na trave, mas a gente não conseguia encaixar um fim de semana perfeito como esse aqui", disse Nelsinho ao SporTV. "Eu acho que, não tenho muito o que dizer, o carro estava muito bom desde a primeira saída dos boxes, no primeiro treino. A classificação boa e a estratégia foi certa".

"O Cesinha mostrou ser um cara muito correto, porque se fosse qualquer outra pessoa ali no lugar dele, poderia ter encostado uma roda em mim, me fazendo rodar. Agradeço muito a ele, pelo respeito que temos nas corridas".

Nelsinho ainda terminou mandando um recado ao resto do grid da Stock Car:

"Agradeço à equipe e a todos que seguiram acreditando. Acho que nesse campeonato vamos dar muito trabalho, brigando no final do ano".

César Ramos, que protagonizou a disputa pela ponta com Nelsinho na primeira parte da corrida, elogiou a performance do rival.

"Comecei com um ritmo bom, mas logo o Nelsinho começou a virar mais rápido que eu", disse César após a prova ao SporTV". "Ele chegou muito rápido em mim. Eu tentei me defender como podia. Ele soube poupar mais os pneus, porque um pneu de chuva em uma pista secando tem um desgaste muito preocupante".

"Acho que eu forcei um pouco no início. Ele colocou o carro em uma situação onde eu não tinha muito o que fazer. Eu sabia que depois da parada teria um ritmo melhor, mas não esperava voltar em quarto. Voltei mais atrás do que imaginei, mas acho que fiz uma boa corrida de recuperação".

César terminou falando que ficou o gostinho de quero mais, mas destacou que ainda tem o domingo para obter o resultado esperado.

"Hoje ficou o gostinho de quero mais. Tive a primeira pole, queria a primeira vitória, tinha uma grande oportunidade, mas estou satisfeito com o segundo lugar, é importante para o campeonato".

A Stock segue em Interlagos no final de semana para uma das provas mais importantes da temporada 2020: a Corrida do Milhão. A classificação acontece às 8h15, com transmissão pelo SportTV e a corrida, novamente com 40 minutos + uma volta de duração, começa às 10h10, e você poderá acompanhar pela Rede Globo.

