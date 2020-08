A Shell voltou ao pódio da Stock Car na primeira corrida do fim de semana de Interlagos, com Ricardo Zonta ocupando a terceira colocação. Com mais um pódio, o vencedor da primeira prova da temporada, em Goiânia, passou a somar 52 pontos e leva a melhor nos critérios de desempate contra outros dois pilotos.

Gaetano di Mauro também completou a prova entre os dez primeiros, em oitavo, e Átila Abreu e Galid Osman terminaram em 12º e 15º lugares, respectivamente.

O sábado começou com uma classificação disputada sob chuva. Ricardo Zonta conseguiu um lugar na segunda fila, em quarto, com Átila Abreu em oitavo, três posições à frente de Gaetano di Mauro. Galid Osman ficou com a 21ª colocação. Na hora da largada, a pista estava menos molhada, mas o começo de prova se deu atrás do safety car.

Depois de duas voltas sob bandeira amarela, o safety car entrou nos boxes, a 34 minutos do fim. Zonta se manteve em quarto nas primeiras voltas sob bandeira verde, com Átila em nono, Gaetano em 11º e Galid em 21º. Logo no começo da prova, já não chovia em Interlagos, e a pista secou aos poucos.

Com 25 minutos de corrida, Gaetano chegou ao top 10, em nono, enquanto Átila caiu para 14º. Mais atrás, Osman continuava no meio do tráfego, em 21º. Aberta a janela obrigatória de pit stop, Zonta permaneceu na pista e subiu para segundo. Logo depois, passou na pista um concorrente e assumiu a liderança.

Na volta dos boxes, com a troca para pneus slicks, Zonta pulou para terceiro. Na dança dos pit stops, Gaetano caiu para 13º, e Átila e Galid ficaram em 19º e 20º, respectivamente. Logo depois, o safety car entrou na pista após um incidente. Faltando dez minutos para o fim, a bandeira verde foi agitada.

Na relargada, Zonta partiu para cima de Júlio Campos, mas houve o contato entre os carros, e o piloto Shell caiu para quarto. Mas, faltando cinco minutos, Ricardo conseguiu subir para terceiro, e Gaetano, que vinha num pelotão de sete carros, passou a ocupar a nona posição.

Nas voltas finais, Zonta consolidou o terceiro lugar, e Gaetano ainda ganhou uma posição para ficar em oitavo. Quem fez ótima recuperação nos últimos minutos foi Átila, que ainda terminou em 12º, três colocações à frente de Galid.

O líder Zonta destacou os pontos positivos do final de semana e já projetou a performance para a Corrida do Milhão.

“O fim de semana estava difícil com os treinos no molhado, e trabalhamos bastante, mas não aparecemos em hora nenhuma entre os cinco, nem entre os dez", disse. "Mudamos bastante o carro para as condições de chuva, para a classificação".

"Quando começou a secar [na corrida], eu senti que os meus pneus de chuva ainda estavam bons, ainda conseguia ir para cima e fazer ultrapassagem. Quando coloquei o pneu de seco, a saída do boxes estava muito molhada, todo mundo correu um risco muito grande de deslizar. Mas deu tudo certo, e estou bastante feliz".

"Stock Car é competitiva, e você tem de estar na hora certa e no lugar certo, e neste ano, estamos. Hoje sou líder do campeonato, com uma vitória e dois pódios, isso é muito bom para nós. Vamos tentar amanhã fazer uma classificação e uma corrida mais agressiva, para sairmos completamente líderes.”

Já Gaetano di Mauro celebrou conseguir uma boa corrida, mas lamentou o tempo perdido nos boxes, que o impediu de terminar mais acima na classificação.

“Estou muito feliz com o resultado, uma pena que perdemos muito tempo nos boxes", afirmou o piloto. "Era para estarmos ali no bolo para tentar a quinta colocação. Mas trabalhamos bastante e conseguimos um bom equilíbrio no carro para a corrida. Largamos bem, ganhei várias posições no começo, e, depois do pit, recuperei o que dava.”

Átila Abreu destacou a prova de recuperação que precisou fazer, mas afirmou que está pronto para o desafio da Corrida do Milhão.

“No seco, o carro tinha um bom comportamento, vim fugindo das confusões, estava em 20º e cheguei em 12º, consegui ganhar algumas posições. Fica uma decepção depois do treino, mas é corrida. Quando você não pode mexer no carro da tomada para a corrida, você fica um pouco vendido, e estávamos torcendo mais para chover do que secar, pelo receio de o carro ficar traseiro".

Enquanto isso, Galid Osman espera uma posição de largada melhor para a Corrida do Milhão após uma boa performance com o pneu slick.

“A corrida foi bem difícil. Não tinha muita estratégia, era aproveitar o máximo das oportunidades. O que me deixou contente é que, com o pneu de seco, cheguei a fazer a melhor volta, então eu estava superbem. Estou bem confiante para a Corrida do Milhão, se fizer tempo seco, poderemos conseguir largar lá na frente.”

Os carros voltam à pista neste domingo, às 8h15 para a classificação da Corrida do Milhão, e, a exemplo do que aconteceu neste sábado, os pilotos terão de entrar no quali com a gasolina a ser usada na prova. Duas horas depois, será dada a largada da Corrida do Milhão Solidário, com 40 minutos mais uma volta.

Confira a classificação da Stock Car após a corrida deste sábado:

1º R.Zonta - 52 pontos

R.Barrichello - 52

C.Ramos - 52

4º N.Piquet - 50

5º R.Maurício - 47

6º D.Serra - 42

7º A.Khodair - 38

8º C.Bueno - 34

9º R.Suzuki - 33

10º T.Camilo - 31

VÍDEO: Veja a verdade sobre o início da treta de Nelson Piquet e imprensa

PODCAST: O que resta para Massa no automobilismo após sair se sua equipe na F-E?