Nelsinho e Pedro Piquet encerraram a etapa de abertura da Stock Car, completando as duas provas da programação e conquistando os primeiros pontos da equipe no ano. O embaixador da Motul havia largado em 11º lugar e teve que escapar de acidentes durante a prova e recuperar posições para fechar a primeira prova em 17º lugar, marcando os primeiros quatro pontos. Pedro também não teve vida fácil e fechou a corrida 2 com o Toyota Corolla #33 em vigésimo lugar.

Na largada, Piquet Jr evitou os acidentes na curva 1 e completou a primeira volta em 13º lugar após fazer uma dupla ultrapassagem sobre Ricardo Maurício e Rafael Suzuki no fim do primeiro giro. Na terceira volta Piquet tentou a ultrapassagem dupla sobre Felipe e Bruno Baptista, mas os concorrentes rodaram na entrada da curva 1, e o primeiro campeão mundial da Fórmula E evitou a batida com uma manobra espetacular, porém caiu para o 19º lugar.

A sequência da prova foi uma batalha frenética em busca de recuperação, com ultrapassagens sobre Petecof e Diego Nunes, avançou para o 17º lugar, na sequência veio ganhando posições, na quinta volta fez uma ultrapassagem por fora na curva 1 sobre Rodrigo Baptista e assumiu o 15º lugar.

No nono giro, Piquet Jr entrou para os boxes para o pit obrigatório: o piloto enfrentou problemas com a troca do pneu mas retornou para a corrida no 18º lugar. Piquet ainda ganhou uma posição e cruzou a linha de chagada em 17º lugar, posição que definiu o grid de largada da prova 2.

Com uma largada cheia de toques Pedro Piquet escapou dos acidentes e manteve a posição. Na sequência Pedro caiu para o 18º lugar e vinha disputando posições com Alan Hellmeister. No oitavo giro de corrida ele entrou nos pits e fez a troca do pneu traseiro esquerdo e o reabastecimento, retornando em vigésimo. Pedro ainda teve boas disputas durante a corrida e recebeu a bandeira quadriculada em vigésimo.

O próximo compromisso de Nelsinho Piquet na Stock Car acontece no dia 20 de março, em Goiânia. Ele disse: “Não foi o fim de semana que imaginávamos, mas sabia que teríamos um tempo de adaptação, foi a primeira etapa juntos na nova equipe. O carro tem muito potencial, é bom em muitas áreas, mas em outras dá para melhorar ainda. Cometemos alguns erros pequenos que são facilmente corrigidos, mas no primeiro fim de semana com o carro montado do zero, são coisas que podem acontecer mesmo. Coletamos todos os dados que precisávamos para continuar a nossa evolução. Hora de olhar tudo com calma na oficina e chegar bem em Goiânia. Agradeço aos meus patrocinadores que ficaram comigo desde o ano passado e aos que chegaram nessa temporada também.”

Pedro afirmou: “Acho que o carro quando estava mais frio, ele estava mais competitivo. A corrida estava muito quente e não conseguimos achar um bom setup. Nos treinos fomos muito rápidos, mas na corrida não conseguimos esse mesmo desempenho. Acho que temos que ver o que aconteceu e como acertar. A pista pode ter influenciado muito, agora é tentar melhorar o carro para o Nelsinho na próxima etapa. Muito legal participar desse evento, já havia participado muitas vezes, mas nunca havia corrido na categoria. Foi uma experiência muito legal na minha carreira aqui no Brasil. Obrigado a todos que me receberam muito bem e boa sorte na sequência do campeonato.”

