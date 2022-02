Stock Car: Fittipaldi e Kanaan comentam top 5 na Corrida de Duplas

Carregar reprodutor de áudio

A Texaco Racing começou a temporada 2022 da Stock Car como destaque da Corrida de Duplas. Pietro Fittipaldi conquistou a quinta colocação na prova de convidados, que integrou a abertura do campeonato no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP).

O piloto reserva da Haas na Fórmula 1 fez 15 ultrapassagens na corrida de 30 minutos e contou com um bom trabalho de estratégia do time na prova 1 com o piloto titular, Tony Kanaan, que poupou os botões de ultrapassagem e fez um pit stop mais longo, sacrificando o resultado da primeira parte justamente para permitir uma escalada na segunda metade da Corrida de Duplas.

“Antes da corrida a gente sabia que a chance de um bom resultado seria fazer um pit stop completo e poupar o carro na prova 1 para atacar na seguinte. O Tony executou o plano com perfeição e eu sabia que tinha que fazer uma tocada ousada. Na largada, consegui um bom posicionamento e parti para cima com as ultrapassagens e nosso pit stop foi bem rápido. Foi perfeito o que a Texaco Racing e a Full Time Spors fizeram. O resultado foi fantástico. Ser companheiro do Tony é algo que não vou esquecer e estou feliz demais por mais este convite”, disse Pietro.

O resultado foi muito celebrado também por Tony Kanaan, titular do carro número 6 da Texaco Racing. “A gente já tinha esse pensamento. Dependendo do que acontecesse na primeira corrida, a gente partiria para a segunda, e vice-versa. Como a classificação não foi boa, então a gente priorizou a segunda corrida. Deixei o Pietro com bastante push e gasolina, e ele fez um ótimo trabalho. Eu não tinha dúvida de que ele faria isso. Agora é comemorar com ele este resultado. E como falei antes: o Pietro merece estar na F1 como titular e o que ele fez hoje em Interlagos mostra isso”, disse Kanaan.

A parceria foi celebrada por Maurício Ferreira, chefe de equipe da Texaco Racing. “A gente sempre esteve muito confiante na escolha do Pietro (Fittipaldi) como parceiro do Tony (Kanaan). A gente teve a oportunidade de conhecer bem o Pietro quando o Tony não pôde fazer a corrida de Curitiba no ano passado e ele foi muito bem, deixando as melhores impressões. Agora, ele mais uma vez mostrou o piloto talentoso que é. Eles se entrosam e foram bem, obedeceram o que era possível ser feito hoje, então este top-5 e os primeiros pontos foram muito importantes”, disse.

A próxima etapa da Stock Car está marcada para o dia 20 de março, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia (GO).

